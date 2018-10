Somogyi.hu Teniszkupa Győrben - sok induló, színvonalas mérkőzések - videó, fotók

Férfi egyes eredmények:



1. Gombás Péter

2. Görözdy Tamás

3. Jakab Norbert, Horváth Csaba

A "Furcsa pár" mezőnye.

Páros eredmények:



1. Sáhó Tivadar-Tapolcsányi Patrik

2. Árvay Dániel-Árvay Kristóf

3. Kökény Sándor-Stoller Imre

4. Enyedi Ádám-Mikóczi Ferenc

A páros verseny dobogósai.

Egyesben Komárom-Esztergom megye egyik legtehetségesebb fiatal játékosa, Gombás Péter nagy csatában győzött Görözdy Tomi ellen. A 16 éves kisbéri teniszező az elveszített első játszma után meggyőző fölénnyel hozta a második szettet, majd a 10-es rövidített játszmában hátrányból fordítva nyert a felvidéki magyar teniszező ellen, aki jövőre a Győri Lendület SK OB-s csapatának tagja lesz.A "Furcsa pár" névre hallgató páros versenyen 18-an indultak és ahogy várható volt, több, "családban az erő" mottójú csapat is a győzelemért játszott. A Győri Lendület tagja, Árvay Dani öccsével, a 10 éves Kristóffal, a GYAC tehetsége, Galló Ákos édesapjával indult. Utóbbi páros pár ponttal maradt le az elődöntőről.Ütőt ragadtak olyan ismert győri teniszezők, mint Birtha Gábor, Szabó Norbi. Üde színfolt volt Kovács Vilmos és felesége, Olgi nevezése, vagy a Panakor 10 éves tehetségének, Kővári Filipnek a bátor hálójátéka. Végül párosban is kisbéri győzelem született, a Sáhó Tivadar-Tapolcsányi Patrik duó úgy nyerte az idei Somogyi.hu Teniszkupát, hogy egy nappal a versennyel előtt az indulásuk is kérdéses volt. Aligha bánták meg a részvételt!