Sokszínű és felejthetetlen országként akarják bemutatni Oroszországot a szervezők

A felkészülés időszakában a világ legnagyobb országában 13 milliárd dollárnyi (3484 milliárd forint) összeget költöttek infrastruktúra-fejlesztésre."Hat város repülőtere kapott új terminált, 21 hotelt építettek fel a vb-helyszíneken" - mondta korábban Alekszej Szorokin, a szervezőbizottság főigazgatója. Hozzátette: 14 kórházat szereltek fel a világbajnokság közeledtével, egyúttal hangsúlyozta, túlzásokba nem estek, "ezekre (a beruházásokra) szükségünk van".A házigazdák ragyogó és vonzó világbajnokságot szeretnének szervezni, melyen a látogatók jól érzik magukat, és hazatérve másoknak is ajánlják Oroszországot utazási célpontként."Soha nem tapasztaltam, hogy egy ország ennyit tett volna a szurkolók fogadásáért" - jelentette ki hétfőn több hírügynökségnek nyilatkozva Gianni Infantino, a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) elnöke.A jeggyel rendelkező drukkerek akár ingyenesen is utazhatnak a rendező városok között, a nagy forgalomnövekedés kezelésére - amint azt Szorokin hangsúlyozta - több mint 700 kisegítő vonatot állítanak forgalomba.Az európai futballszurkolókat képviselő szervezet illetékese ugyanakkor jelezte, hogy bár a felajánlás nagyon előremutató, a járatok döntő többsége már teljesen megtelt.Ronan Evain szerint gond lehet a futballturisták elhelyezésénél is, mivel a magánszállásokat kínálók megpróbálják egyre feljebb tornázni az áraikat, akár úgy is, hogy már meglévő foglalásokat mondanak vissza."Moszkvában vélhetően egyensúlyba kerül a helyzet, mivel ott hatalmas a kínálat. Az olyan városokban azonban, melyekben a szálláshely-infrastruktúra nem elégséges, mint például Szaranszkban vagy Nyizsnyij Novgorodban, az árak elszabadulnak" - tette hozzá.A jövő csütörtökön kezdődő és július 15-ig tartó vb mérkőzéseit 11 város - Moszkva, Szentpétervár, Szocsi, Kazany, Szaranszk, Kalinyingrád, Volgográd, Rosztov-Don, Nyizsnyij Novgorod, Jekatyerinburg és Szamara - 12 stadionjában rendezik.