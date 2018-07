Sok változtatás a kezdőkben, kinek hoz érmet? Belgium-Anglia 1-0 (élő)

1. félidő

A 3. helyért, Szentpétervár, játékvezető: Alireza Faghani (iráni): Courtois – Alderweireld, Kompany, Vertonghen – Meunier, Witsel, Tielemans, Chadli – De Bruyne, E. Hazard – Lukaku.: Roberto Martínez.Pickford – Jones, Stones, Maguire – Trippier, Dier, Loftus-Cheek, Delph, Rose – Kane, Sterling.Gareth Southgate.: Meunier (4')Kane-nek készítik le a labdát, jön is a második hullámban, majd jól mellé lő.: Trippier szögletét Maguire fejeli, ezt is könnyedén fogja Courtois.Megint az angol kaput ostromolják, de Lukaku hosszan tolja meg a labdát.Angol helyzet! Loftus-Cheek fejel középről, de magas, Courtoisnak gyerekjáték.: Újabb belga roham, De Bruyne lövését lábbal védi Pickford, de nem szabadul fel az angol kapu, ott van Lukaku is. Nincs meg a második gól.: Lukaku iramodik meg, De Bruyne sarkazná vissza neki, de addigra odaérnek az angol védők.: Belgium kezdte a találkozót.Piros-fehérben az angolok, sárga-feketében a belgák.Belgium és Anglia másodszor találkozik egymással az oroszországi labdarúgó-világbajnokságon: a csoportszakasz zárófordulójában olyan meccsen csaptak össze, amelyet egyikük sem akart megnyerni, most pedig - a szombati bronzmérkőzen - olyanon, amelyet kis túlzással egyikük sem akar lejátszani.A harmadik helyért két csalódott csapat találkozik, a feleknek össze kell szedniük magukat az elvesztett elődöntő után, s lejátszani a találkozót, amelyet gyakran kritizálnak amiatt, hogy értelmetlen."Ezen a meccsen egyetlen csapat sem akar szerepelni" - mondta a horvátoktól elszenvedett 2-1-es elődöntős vereség után Gareth Southgate, az angolok szövetségi kapitánya. "Természetesen nyerni akarunk, készen fogunk állni, mert a csapat büszke a teljesítményére" - tette hozzá ugyanakkor.A belga oldalon kollégája, a spanyol Roberto Martínez sem mutatott túl nagy lelkesedést a szombati mérkőzés iránt, miután együttese 1-0-ra kikapott a franciáktól az elődöntőben."Nehezen kezelhetők ezek az érzések. Csalódottak vagyunk, mert kikaptunk a négy között, s az újabb meccset nagyon nehéz pozitív lehetőségként látni" - fogalmazott a szakember, de ő is hangsúlyozta, hogy megpróbálja felrázni tanítványait az utolsó csatára."Nem gyakran történik, hogy harmadik lehetsz egy világbajnokságon. A belga válogatott eddig egyszer jutott a négy közé, s 1986-ban negyedik lett" - tette hozzá.A két csapat a csoportkör utolsó fordulójában találkozott egymással Oroszországban, s akkor már mindkét válogatott továbbjutása biztos volt. A meccset végül a belgák nyerték 1-0-ra, így a nehezebbnek tartott ágra kerültek a kieséses szakaszban (sorrendben Japán, Brazília és Franciaország volt az ellenfelük),de végül ugyanúgy a harmadik helyért játszhatnak, mint az angolok, akik papíron könnyebb ellenfelek legyőzésével (Kolumbia, Svédország) jutottak el az elődöntőig, ahol aztán Horvátország megállította őket.Mindkét együttes története második vb-bronzmeccsére készül: Belgium 1986-ban a franciáktól, míg Anglia 1990-ben az olaszoktól kapott ki. A szombati összecsapás olyan szempontból sok gólt ígér, hogy az utóbbi négy alkalommal a győztes (sorrendben Törökország, kétszer Németország, majd Hollandia) rendre három találatotszerzett.A Belgium-Anglia bronzmérkőzés szombaton 16 órakor kezdődik Szentpéterváron. A játékvezető az iráni Alireza Faghani lesz.