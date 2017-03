SKC: bocsánatkérés, büntetés, szankció

Ruják András (jobbra) sajnálja a történteket, s reméli, mostantól már a győzelmekről kell majd beszélnie. Fotó: Magasi Dávid

Görcsös, erőlködő, gyenge játékkal fájó vereséget szenvedett a Sopron KC a múlt hét végén hazai pályán a Zalaegerszeg csapatától. Ami még ennél is kellemetlenebb volt, az egy olyan esemény, amilyenre sajnos elég régen nem volt példa a csapatnál: a csapatkapitány Ruják András szóváltásba keveredett az egyik szurkolóval.Pojbics Szabolcs, a klub ügyvezetője a helyzetet értékelve bocsánatkéréssel kezdte. Mint mondta, a klubvezetés és a csapat nevében elnézést kér a szurkolóktól a gyenge, visszafogott teljesítmény miatt.„Kétségtelen tény: messze nem úgy megy a csapatnak, ahogy vártuk, reméltük, sőt, talán mondhatjuk, amire együttesünk a játékoskeret ereje alapján képes lenne. A sikertelenség miatt nyomás alatt játszva kapkodnak, görcsösek, erőlködnek a fiúk. Ezt látva a közönség is érthetően ideges, s véleményének bizony hangot is ad. Ennek a nem túl felemelő szituációnak egyfajta szomorú, kellemetlen »lecsengése« volt szurkolónk és csapatkapitányunk sajnálatos nézeteltérése a ZTE elleni mérkőzés hajrájában" – mondta Pojbics Szabolcs, aki kiemelte: elítéli, hogy egy játékos ki- vagy visszaszóljon a szurkolóknak, ugyanakkor fontosnak tartotta hozzátenni, hogy a közelmúlt sikerei idején is gyakorlatilag ugyanezek a játékosok „törték fel a parkettát".Pojbics ennek kapcsán még azt taglalta, jogosak a nézőtéri kritikák, de ezek stílusa, hangneme időnként túlmegy egy bizonyos határon. A sportvezető hangsúlyozta: ezzel korántsem a visszaszóló kapitányt akarja felmenteni, inkább arra utal, hogy a klub visszaesően büntetett, tehát nincs évad, sőt, inkább fél szezon, hogy ne érkezne súlyos,százezrekre rúgó büntetési határozat a szövetségtől a nézőtéri megnyilvánulások kapcsán, ami azért eléggé „húsba vágó" az évek óta az élcsapatokéhoz nem mérhető, hasonló szintű büdzsével működő klub számára. Ráadásul egy-egy ilyen eset akár oda is vezethet, hogy ez a régóta együtt lévő, összeszokott, stabil magyar mag szétesik, és a honi játékospiac nagyon szűk, tehát hosszabb távon hátrányosan érintheti az együttest.

A kialakult helyzet kapcsán a klubvezetés gyakran egyeztet a szakmai vezetéssel. Volt már, hogy szankciókat, pénzbüntetéseket is életbe léptetett, de hogy kinek s milyen mértékben, azt úgy gondolják a klubnál, hogy jobb, ha az öltözőn belül marad.Az is kétségtelen, hogy vannak jelek, amelyek arra utalnak, hogy a csapategység sem az igazi, akadnak olyanok, akik – úgy tűnik – saját egyéni érdekeiket a csapatéi elé helyezik.Pojbics Szabolcs ezzel kapcsolatban arról tájékoztatta lapunkat, hogy ha ez nem változik, úgy – a csapattal a múlt hét végi mérkőzést követően történt egyeztetés alapján – csapatszinten életbe léphetnek további kilátásba helyezett büntetések, szankciók, amennyiben az együttes nem éri el a minimális célt, nem kerül be a felsőházi rájátszásba, azaz középszakasz után a legjobb nyolc közé. Ezzel együtt Pojbics Szabolcs abban is bízik, hogy a játékosokat nemcsak az esetleges büntetéstől való félelem, hanem jóval inkább az önbecsülésük, a várossal, a közönséggel szembeni adósságuk készteti majd jobb teljesítményre, igazi csapatként való, tudásukhoz méltó játékra.Ruják András, az SKC csapatkapitánya is szót kért az incidens kapcsán.„Utólag átgondolva sajnálom a történteket, azt, hogy leereszkedtem én is a sportemberhez nem méltó szintre. Tisztában vagyok vele, hogy szurkolóink nagy része kulturált és bármikor el lehet velük beszélgetni, sokszor megállítanak az utcán, biztatnak és pozitív megnyilvánulásaik vannak. A nemtetszésüket el is fogadom. Tőlük, hozzátartozóiktól, valamint a lelkes gyerekek hadától kérek bocsánatot. És bár a véleménynyilvánításom stílusával kezdtem, magán a véleményemen nem változtatok, van egy bizonyos határ, amit senki nem léphet át. Már tavaly az év második felében kezdődtek az ilyen megnyilvánulások, emiatt a hétvégi eset egy folyamat eredménye. Sok mindent lehet mondani meg kiabálni, de azért, mert valaki jegyet vagy bérletet vált a meccsre, az még nem jogosítja fel arra, hogy folyamatosan szájára vegyen a családomból olyanokat – olykor az ő fülük hallatára is –, akiknek mindent köszönhetek. Bennünket, játékosokat is nagyon frusztrál a sikertelenségünk. Sokat dolgozunk azon, hogy győzzünk és örömet szerezzünk a nézőknek" – zárta le mondandóját Ruják András.