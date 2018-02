Síugró-győzelemre készül Norvégia, kanadai elsőség jégtáncban, Swaney utolsó lett a félcső selejtezőben - 10. nap élőben

Február 19. Hétfő

A teljes programot itt találja>>



Curling

női selejtező 1.05

Koreai Köztársaság-Svédország 7-6

Egyesült Államok-Dánia 7-6

Kanada-Japán 8-3

Svájc-Olimpiai Sportolók Oroszországból (OAR) 11-2



férfi selejtező 6.05

Koreai Köztársaság-Olaszország 8-6

Nagy-Britannia - Dánia 7-6

Svájc-Svédország 10-3

Egyesült Államok-Kanada 9-7 - extra end után



női selejtező 12.05

Nagy-Britannia - Svájc

Dánia-OAR

Kína-Egyesült Államok,

Japán-Svédország



Hódeszka

női big air selejtező 1.30



Műkorcsolya

jégtánc rövidprogram 1. Tessa Virtue, Scott Moir (Kanada), 2. Gabriella Papadakis, Guillaume Cizeron (Franciaország), 3. Madison Hubbel, Zachary Donohue (Egyesült Államok)



Síakrobatika

női félcső selejtező 1. Cassie Sharpe (kanadai) 93.40 pont, 2. Marie Martinod (francia) 92.00, 3. Brita Sigourney (amerikai) 90.60, …24. Swaney Elisabeth 31.40



Jégkorong

nők, elődöntő - Egyesült Államok-Finnország 5-0

Kanada-OAR 13.10



Gyorskorcsolya

női csapatüldözéses verseny selejtező,

férfi 500 m 1. Havard Lorentzen (Norvégia), 2. Csa Min Kju (Koreai Köztársaság), 3. Kao Ting-jü (Kína)



Bob

férfi kettes bob, olimpiai bajnok: Justin Kripps, Alexander Kopacz (Kanada) és Francesco Friedrich, Thorsten Margis (Németország) 3. Oskars Melbardis, Jens Strenga (Lettország)



Síugrás

férfi nagysánc csapatverseny 13.30 Koreai Köztársaság-Svédország 7-6Egyesült Államok-Dánia 7-6Kanada-Japán 8-3Svájc-Olimpiai Sportolók Oroszországból (OAR) 11-2Koreai Köztársaság-Olaszország 8-6Nagy-Britannia - Dánia 7-6Svájc-Svédország 10-3Egyesült Államok-Kanada 9-7 - extra end utánNagy-Britannia - SvájcDánia-OARKína-Egyesült Államok,Japán-Svédországnői big air selejtező 1.30jégtánc rövidprogram 1. Tessa Virtue, Scott Moir (Kanada), 2. Gabriella Papadakis, Guillaume Cizeron (Franciaország), 3. Madison Hubbel, Zachary Donohue (Egyesült Államok)női félcső selejtező 1. Cassie Sharpe (kanadai) 93.40 pont, 2. Marie Martinod (francia) 92.00, 3. Brita Sigourney (amerikai) 90.60, …24. Swaney Elisabeth 31.40nők, elődöntő - Egyesült Államok-Finnország 5-0Kanada-OAR 13.10női csapatüldözéses verseny selejtező,férfi 500 mférfi kettes bob, olimpiai bajnok:férfi nagysánc csapatverseny 13.30

14.11 - Olimpiai rekorddal norvég aranyérem férfi 500 méter gyorskorcsolyában

A férfi gyorskorcsolyázók 500 méteres versenyében aranyérmes norvég Havard Lorentzen a dönto után a phjongcshangi téli olimpián a Kangnung Oválarénában 2018. február 19-én. (MTI/EPA/Majama Kimimasza)

Havard Lorentzen olimpiai rekorddal nyerte meg a férfi gyorskorcsolyázók 500 méteres számát hétfőn a phjongcshangi téli játékokon.Ezen a távon négy éve, Szocsiban a 32. helyen végzett, Phjongcshangba viszont már a világkupa összetettjének, illetve 500 méteres számának vezetőjeként érkezett.A 25 éves norvég egy századdal javította meg az amerikai Casey Fitzrandolph Salt Lake Cityben felállított olimpiai rekordját.

09.29 - A svéd férfiak is elveszítették veretlenségüket

A svéd Niklas Edin a férfiak curlingversenye selejtezojében játszott Svédország - Svájc mérkozésen a phjongcshangi téli olimpián a Kangnung Curlingközpontban 2018. február 19-én. (MTI/EPA/Javier Etxezarreta)

A második helyen a dél-koreai Csa Min Kju végzett - ő beállította Fitzrandolph 16 évvel ezelőtti csúcsát -, míg a harmadik a kínai Kao Ting-jü lett.Holland versenyző ezúttal meglepetésre nem szerzett érmet, pedig Szocsiban ebben a versenyszámban a dobogó mindhárom fokán az ő gyorskorcsolyázójuk állt. Legjobb hollandként ezúttal az a Ronald Mulder végzett a hetedik helyen, aki 2014-ben bronzérmes volt.olimpiai bajnok: Havard Lorentzen (Norvégia) 34.41 mp - olimpiai rekord2. Csa Min Kju (Koreai Köztársaság) 34.423. Kao Ting-jü (Kína) 34.65Ahogy korábban a nőknél, a férfiaknál is elszenvedte első vereségét a svéd válogatott a phjongcshangi téli olimpia curlingversenyében.Az első hat mérkőzésén győztes skandináv csapat Svájc legjobbjaival csapott össze hétfőn, és összességében nagyon simán kikapott úgy, hogy a 10 endből álló meccs hetedik szakaszát követően, 3-10-es állásnál jelezte, hogy nem folytatja tovább.

08.42 - Az eddigi legmagasabb pontszámmal vezet a Virtue, Moir páros

08.18 - Az amerikaiak jutottak elsőként döntőbe a női hokisoknál

05.16 - Swaney utolsó lett női félcsőben, nem jutott döntőbe

Swaney Elizabeth

Koreai Köztársaság-Olaszország 8-6Nagy-Britannia - Dánia 7-6Svájc-Svédország 10-3Egyesült Államok-Kanada 9-7 - extra end utánAz állás: 1. Svédország 6 győzelem/7 mérkőzés, 2. Svájc 5/7, 3. Kanada és Nagy-Britannia 4/7, 5. Japán és Norvégia 3/6, 7. Egyesült Államok 3/7, 8. Dánia, Olaszország és Koreai Köztársaság 2/7A körmérkőzéses selejtező után a legjobb négy folytatja szereplését az elődöntőben.Az eddigi legmagasabb pontszámot érő rövidprogrammal várhatja a folytatást a Tessa Virtue, Scott Moir kanadai jégtánckettős a phjongcshangi téli olimpián.A 2010-es, vancouveri olimpián aranyérmes, 2014-ben Szocsiban ezüstérmes duó - amely az idei csapatversenyben már szerzett egy újabb ötkarikás aranyat - csodálatos rövidprogramot futott, és annak ellenére szerzett 83,67-tel közel kétpontos előnyt a kűr előtt, hogy a második helyen álló francia Gabriella Papadakis, Guillaume Cizeron kettős is nagyszerűen teljesített.A kanadaiak egyszer már visszavonultak a versenyzéstől, majd 2016-os visszatérésük óta mindössze egyszer kaptak ki, éppen Cizeronéktól.A korábbi rövidprogramos rekordot szintén Virtue és Moir tartotta, 82,68 ponttal.A harmadik helyen - tekintélyes hátránnyal - az amerikai Madison Hubbell, Zachary Donohue páros áll, mindössze két századdal megelőzve honfitársaikat, Maia és Alex Shibutanit.A jégtáncosok kűrjét kedden rendezik.1. Tessa Virtue, Scott Moir (Kanada) 83,672. Gabriella Papadakis, Guillaume Cizeron (Franciaország) 81,933. Madison Hubbel, Zachary Donohue (Egyesült Államok) 77,75Elsőként az Egyesült Államok női jégkorong-válogatottja jutott döntőbe a phjongcshangi téli olimpián, miután az elődöntőben 5-0-ra legyőzte Finnország csapatát. A végig rendkívül egyoldalú hétfői találkozón a tengerentúliak 38 alkalommal próbálkoztak kapura lövéssel, míg európai riválisuk mindössze 14-szer. Az előző, szocsi ötkarikás játékokon ezüstérmes amerikaiak a döntőben a kanadai és az orosz együttes összecsapásának győztesével mérkőznek csütörtökön.jégkorong, nők, elődöntő: Egyesült Államok-Finnország 5-0 (2-0, 2-0, 1-0) később: Kanada-OAR 13.10a 24 indulóból utolsóként zárt a síakrobaták félcső selejtezőjében a phjongcsangi téli olimpia hétfői napján, így nem jutott a keddi fináléba. A kvalifikáció során a pályán minden versenyző kétszer csúszott le, majd mindenkinek a jobb eredménye alapján a legjobb 12 került a döntőbe. A legjobbak akár több mint két méter magasra ugrottak fel a félcső két végén és különböző forgásokat, szaltókat, trükköket mutattak be a közönség hangos ovációja közepette.Az igen látványos kvalifikáció első körében viszont ketten is estek: egy francia szabadstílusú síző a kifejezetten dinamikus és közönségszórakoztató menete végén egy szaltót követően túlpördült, így arccal érkezett a hóba, de nem esett baja. Rajta kívül egy japán versenyző bukott még.

Az amerikai születésű Swaney, akinek édesanyja magyar, jószerivel trükkök bemutatása nélkül teljesítette a pályát, amelynek aljára már annyira elfogyott a lendülete, hogy a félcső tetejéig sem ért fel, így az alul helyezkedő fotósoknak képet sem sikerült készíteniük róla.

Kisebb részben elégedett vagyok, mert örülök, hogy itt lehetek az olimpián, nagyobb részt viszont nem, mivel tudok ennél jobban is síelni, ha nem vagyok ennyire ideges. A célom az volt az indulással, hogy inspiráljam a jövő nemzedékét ebben a sportágban, illetve szeretném, hogy Magyarországon is népszerűbb legyen ez a sport"

Korábban

Ennek ellenére néhányan megtapsolták Swaneyt, de ez inkább olyannak tűnt, mint amikor a sífutók férfi 15 kilométeres számában az utolsó mexikói versenyző zászlóval a kezében beért a célba. A teljesítményére végül 30 pontot kapott, amelynél csak a két elesett rivális produkciója volt rosszabb.A második körben is hasonló sízést mutatott be a 33 éves Swaney - aki előzőleg venezuelai szkeletonosként próbált kijutni az olimpiára - annyi különbséggel, hogy az utolsó elrugaszkodását követően háttal csúszott a célba. Az öt bíró közül négy 31, egy pedig 33 ponttal jutalmazta, így 31,40 ponttal zárt. Mivel az első körben elesett versenyzők másodjára javítottak, a francia Anais Caradeux például 12. helyen még döntőbe is jutott, így Swaney utolsó lett. Az utolsó előtti ellenfele 45,00 ponttal zárt.- mondta a vegyeszónában Swaney, akiA legérdekesebbnek a síugrók csapatversenye ígérkezik, melyben Norvégia számít a legnagyobb esélyesnek. A skandináv ország a jelenlegi világkupa-sorozat négy csapatversenyéből hármat megnyert, egyszer pedig harmadikként végzett, de utóbbi alkalommal négy legjobbjából kettőt pihentetett. A norvégoknak ugyan nincs olyan versenyzője, aki rendre harcban lenne az egyéni győzelmekért, ugyanakkor mind a négy ugrója a legjobb tízben szokott végezni, ez pedig óriási előny. A formájukkal sincs baj, ugyanis Robert Johansson mindkét sáncon bronzérmes, míg Johann André Forfang normálsáncon ezüstérmes lett. Az északiak diadala sporttörténelmi lenne, ugyanis ebben a számban még sosem diadalmaskodtak az ötkarikás játékokon, a nyolc alkalomból mindössze három bronzéremmel rendelkeznek. A legveszélyesebb ellenfél a nagysáncon a címét megvédő Kamil Stoch által vezetett lengyel négyes, illetve a címvédő és a normálsáncon győztes Andreas Wellinger által fémjelzett német kvartett lehet.A gyorskorcsolyázóknál a férfi 500 méteres szám azon ritkaságok közé tartozik, amelyben nem a hollandok a legnagyobb favoritok. A kanadai Alex Boisvert-Lacroix és a finn Mika Poutala csatája a legvalószínűbb, de azért a holland Ronald Mulder sikere sem valószínűtlen. Eddig a sportág nyolc számából hatot a németalföldiek nyertek, a hetedik arany pedig hollandiai születésű, de már kanadai színekben versenyző Ted-Jan Bloemen férfi 10 000 méteren. Az egyetlen igazi kivételt a japán Kodaira Nao vasárnapi sikere jelenti a nők 500 méteres viadalán.A férfi kettes bobosok versenyében két futam után a németek vezetnek egy kanadai és egy másik német egység előtt, az aranyérem a hétfői harmadik és negyedik futamban dől majd el. Hétfőn is lesz magyar szereplő Swaney Elizabeth révén, aki a téli olimpiák történetének első magyar szabadstílusú sízője. Az amerikai születésű sportoló, akinek az anyja magyar, a félcső selejtezőjében áll rajthoz és a 24 induló közül a legjobb 12 között kell végeznie ahhoz, hogy bejusson a keddi fináléba.