Sínen a vizes-vb: közgyűlése elfogadta a beszámolókat, terveket

A vasárnapi közgyűlésen megjelenteket Kulcsár Krisztián, a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) új elnöke köszöntötte elsőként, aki - derül ki a MÚSZ közleményéből - jelezte: a magyar olimpiai mozgalom egyik legeredményesebb sportágával a jövőben is folyamatos és kiegyensúlyozott együttműködésre törekszik a MOB, amely mindenben támogatni kívánja az úszókat, akik az ötkarikás eredményesség egyik legfőbb letéteményesei.



Bienerth Gusztáv elnök ezután felolvasta Navracsics Tibornak a közgyűléshez intézett üzenetét. Az Európai Bizottság oktatásért, kultúráért, ifjúságpolitikáért és sportért felelős biztosa - a MÚSZ-tájékoztatás szerint - többek között ezt írta: "Miután folyamatosan figyelemmel követem az Önök tevékenységét és a sportág eseményeit, így kijelenthetem, hogy méltán lehetnek büszkék eddigi teljesítményükre. Kívánom, hogy Magyarország eddigi legnagyobb sporteseménye, a budapesti-balatonfüredi FINA vb vigye jóhírét a magyar úszósportnak és évszázados hagyományainak."



Szántó Éva, a nyári világbajnokság szervezőcsapatának vezetője elmondta, hogy az előkészületek megfelelő ütemben haladnak, s a július 14-ei rajtra minden készen áll majd.



A napirendi pontok módosítására vonatkozó előterjesztések leszavazása után a közgyűlés az előre meghirdetett menetben folytatta munkáját. A január elején megválasztott Bienerth Gusztáv elnöki beszámolójában elmondta, intenzív munkával telt az eddigi négy és fél hónap, amely alatt igyekeztek megfelelni elsőszámú célkitűzésüknek, hogy egy szolgáltató szövetséget hozzanak létre. Méltatta elődjét, Gyárfás Tamást többek között a 2017. évi világbajnokság Magyarországra hozataláért, amely - mint azt kiemelte - hatalmas lökést ad a sportágnak.



Bienerth Gusztáv közölte, a Sós Csaba vezetésével felállt edzőbizottság, illetve a megújult apparátus sokat dolgozott azon, hogy minden eddiginél optimálisabban, átláthatóbban osszák fel a forrásokat. Ugyanakkor megjegyezte, rendkívül megnehezíti a szövetség munkáját, hogy az állami támogatás rendre csupán május végén érkezik meg, így a jövőben elképzelhetően speciális pénzintézeti segítséggel hidalják át az emiatt esetlegesen adódó finanszírozási problémákat.



Az elnök - a közlemény szerint - bejelentette, hogy a szövetség valamennyi támogatója a sportág mellett maradt az elnökváltást követően, de csatlakoztak újabb partnerek is, míg a régiek közül például az Arena céggel a korábbinál sokkal jobb feltételekkel sikerült megállapodni, az ebből származó többletbevételt pedig a sportág további fejlesztésére, az egyesületek támogatására tudják fordítani.



Emlékeztetett rá, hogy a javuló fővárosi uszodahelyzet mellett vidéken is több fejlesztés zajlik, a megfelelő mennyiségű vízfelület biztosítása érdekében pedig folyamatosak az egyeztetések többek között a Magyar Vízilabda Szövetséggel.



Hangsúlyozta, a kritika része egy szövetség életének, a tisztesség határain belül még a személyes támadások is, de arra kért mindenkit, hogy azok "álljanak meg az elnök személyénél".



Beszédét - a tájékoztatás szerint - azzal zárta, hogy bár most mindenki a világbajnokságra koncentrál, szükséges egy 2024-ig szóló stratégia kidolgozása, illetve hogy decemberben méltó módon kívánják megünnepelni a MÚSZ fennállásának 110. évfordulóját.



A tagság ezt követően jóváhagyta a 2016. évi szakmai és pénzügyi beszámolót, illetve az Ellenőrző Testület jelentését. A közgyűlés a 2017. évi tervek jóváhagyásával folytatódott: mind a szakmai tervet, mind az évre 51 milliós nyereséget előirányzó, 1,7 milliárdos nagyságrendű költségvetést megszavazták a küldöttek.



Ezután az új elnökségi tagok megválasztása volt napirenden: a grémium tagja lett Danks Emese (a Testnevelési Egyetem képviseletében), valamint dr. Rákosfalvy Zoltán, míg az ezúttal be nem töltött három helyre a következő közgyűlésen választanak tagokat.