Sima volt a nap zárómeccse - Horvátország-Nigéria 2-0

FIFA világbajnokság, D csoport, 1. forduló. Kalinyingrád, vezette: Ricci (brazil)Horvátország: Subasic - Strinic, Vida, Lovren, Vrsaljko, Modric, Rakitic, Perisic, Kramaric (Brozovic, 60.), Rebic (Kovacic, 78.), Mandzukic (Pjaca, 86.). Szövetségi kapitány: Zlatko Dalic.Nigéria: Uzoho - Abdullahi, Ekong, Balogun, Idowu, Etebo, Ndidi, Mikel (Simy Nwankwo, 87.), Iwobi (Musa, 62.), Moses, Ighalo (Iheanacho, 75.). Szövetségi kapitány: Gernot Rohr.Gól: Etebo (32., öngól), Modric (71., tizenegyesből).Sárga lap: Rakitic (30.) ill. Ekong (70.)Horvátország magabiztosan győzi le Nigériát, még ha két pontrúgásból is, de Nigériának alig akadt komoly lehetősége, a horvátok pedig annyit adtak ki, amennyi ma elég volt. Mandzukic remek volt, de nem lehetett panasz Modricra sem: ezzel a győzelemmel a csoport élére ugranak a horvátok!Horvát ziccer, de nincs bent! Kovacic lép ki, csak a kapus áll vele szemben, Perisic pedig a hosszún teljesen üresen - Kovacic viszont ellövi laposan, de ezt Uzoho védi.Négy perc a hosszabbítás.Egy kis kavarodás a horvát kapu előtt, de végül Musa lövését blokkolják. Cserélnek is a Szupersasok, Obi Mikel helyett jön Simy Nwankwo.Az utolsó horvát csere: az ezúttal is sokat dolgozó Mandzukic helyett Pjaca jön.Musa és Strinic ütközött: mindkettejüket ápolni kell, de szerencsére nem olyan súlyos a gond, hogy ne tudnák folytatni.Horvát csere: Rebicet Kovacic váltja.Iheanacho vesz át egy labdát a tizenhatoson belül, majd szinte az ötös bal sarkáról lő, de nem talál kaput - nagyon kevés területe és ideje volt rá.Az eddig látottak alapján óriási meglepetés lenne, ha Nigéria valahogy pontot szerezne ma - ennek érdekében azért lép egyet még Gernot Rohr, aki Ighalo helyett Iheanachót küldi be.Modric magabiztos ítéletvégrehajtó, a jobb alsóba gurít, Uzoho elmegy a másik irányba, esélye sem volt. 2-0 Horvátországnak, szűk húsz perccel a vége előtt!TIZENEGYES! Egy horvát szöglet után lát faultot Ricci, mondván Ekong átkulcsolta Mandzukicot, ezért kap egy lapot is.Moses lépne ki Strinic mellett, majd a földre huppan a tizenhatoson belül: a brazil játékvezető azonban nem ítél büntetőt, és nagyon úgy tűnik, hogy helyesen is döntött. Moses előszeretettel szeret kiharcolni pontrúgásokat, ma is próbálkozik derekasan ebben az ügyben, hátha egyszer célba ér.Változtat Nigéria is, Iwobi helyén Musa.Először a horvátok változtatnak, Kramaric helyett Brozovic a pályán.A meccsen talán először találják meg Ighalót egy beadással, aki viszont pont középre tudja fejelni.Közel a második! Egy bal oldali beadásra robban középen Rebic, akinek kapáslövése éppen elkerüli a keresztlécet! Jóval több a fantázia a horvát támadásokban.Rakitic lő rá egy lecsorgót távolról - ez most nem talál kaput. Előszeretettel kísérleteznek a horvátok kintről.Ez nem sokon múlott, a rövidre jött Moses jobb oldali szöglete, Balogoun azonban centikkel mellé bólint - pontosabban Mandzukic, mert még ő is hozzáér. Zsinórban három szögletet rúghat így Nigéria: nem tudják ezt kihasználni.Folytatódik a meccs, csere nélkül.A kapu előtt jóval aktívabb horvátok megérdemelten vezetnek a szünetben, még ha egy kicsit szerencsés gólra volt is szükségük ehhez.Iwobi kapáslövését blokkolják egy jobbról érkező szabadrúgást követően. Két perc a ráadás az első félidő végén.A sokadik alkalom, amikor Mandzukic le tudja fejelni a második hullámban érkező társnak a labdát, most továbbteszik Vrsaljkónak, kapáslövése azonban nem talál kaput.Karmaric közel volt a másodikhoz! Rakitic beívelését tudja megcsúsztatni, ígéretes a fejese, de fölé megy!Vrsaljko lépne ki a jobb oldalon, óriási terület van előtte - viszont borzasztóan magas a beadása, ez nem jó senkinek sem középen.Rakitic jobb oldali szögletét megcsúsztatják a röviden, majd az érkező Kramaric bepasszolja, miután Mandzukic fejesébe még bele tudja tenni a lábát, Etebo is hozzáér - végül neki adják a gólt, azaz egy öngóllal vezetnek a horvátok!Túl az első fél órán: úgy tűnt, Horvátország dominálhat ma, de igen kiegyenlített meccs zajlik a pályán. Közben Rakitic rúgja meg Mosest, ezért kap lapot.Etebo kapáslövése zárja le a nigériai szöglet után kialakult szituációt, ami alatt többször is középre tehették a labdát az afrikaiak, de egyikből sem lett komoly helyzet.Egy újabb jó helyről járó horvát szabadrúgás, de Modric ívelését leszedi a levegőből Uzoho. Egyelőre nem tud igazán mit kezdeni a nigériai védekezéssel a horvát együttes - és ez nagyjából így igaz a túloldalon is.Nigéria többször is odakerül a horvát kapu elé, de Subasic lehúzza a beadást, majd Iwobi átlövését blokkolják. Az első akció, amit végig tudnak vinni a horvátok: Perisic jobbal lőtte el Mandzukic lekészített labdáját, a kapu fölött kötött ki a labda.Horvát szöglet, amit kicsiben végeznek el, de Ighalo kifejeli - majd a kontrát vezető Mosest Rakitic buktatja. Helyzet nélkül tudjuk le az első tíz percet.Az első percek kisebb horvát mezőnyfölényt hoznak - Perisic egyszer el tud futni a bal szélen, de a centerezését kivágják középen.Nigéria kezdte a meccset.Bármi is legyen a mai meccs, Nigéria meze már biztosan emlékezetes lesz - na meg! És akkor még.Hogy a fociról is legyen szó, a kapujukban egy 19 éves játékos fog állni - érdemes lesz majd figyelni, milyen teljesítményt nyújt ma olyan sztárok ellen, mint Modric, Rakitic, Mandzukic vagy Perisic.- Köszöntjük olvasóinkat, jön a szombati nap utolsó mérkőzése: az 1998-as bronzérmes horvátok Nigéria ellen próbálják meg begyűjteni a három pontot. Az elmúlt három vébén egyébként a déli szomszédaink egyaránt a csoportkörben fejezték be a tornát - ahhoz, hogy most sikerüljön továbbjutniuk, mindenképp le kellene győzniük a Szupersasokat.Korábban írtuk:A D csoport másik két résztvevője is pályára lép szombaton: Horvátország és Nigéria az előzetes esélyek alapján a második, továbbjutó helyért csatázhat egymással, ebben pedig rögtön kulcsmeccs lehet egymás elleni csatájuk. Történelmi meccs lesz a szombat esti, hiszen korábban még soha nem találkozott egymással a két nemzet a világbajnokságok történetében - most valamelyest esélyesebb a középpályáján a világ legjobb csapataiban szereplő játékosokkal (Modric és Rakitic) felálló horvát együttes, amely a pótselejtezőn keresztül jutott el Oroszországba: a görögöket 4-1-es összesítéssel ütötték el a világbajnoki részvételtől déli szomszédaink.Nigéria úgy érkezett Oroszországba, hogy a felkészülési meccsei közül mindössze csak egyet, a lengyelek elleni idegenbeli találkozót tudta megnyerni még márciusban: az azóta lejátszott öt meccséből négyet is elveszített. A Szupersasok ellen mindezek ellenére hiba lenne biztosra menni, hiszen olyan labdarúgók alkotják a keretet, mint az Angliában légióskodó Wilfred Ndidi, a klubtársa, Kelechi Iheanacho, vagy a szintén a szigetországban futballozó Alex Iwobi (Arsenal) és Victor Moses (Chelsea). Ráadásul az afrikaiak négy éve továbbjutottak csoportjukból, majd a franciák állították meg őket a nyolcaddöntőben. Egy biztos, aki itt nyerni tud, az hatalmas lépést tehet a továbbjutás felé - a vesztesnek viszont pokoli nehéz dolga lesz a folytatásban, hiszen Argentínával is játszania kell még a csoportkör során.Subasic - Vrsaljko, Corluka, Lovren, Strinic - Badelj, Rakitic - Perisic, Modric, Rebic - Mandzukic.Uzoho - Shehu, Troost-Ekong, Balogun, Idowu - Ndidi, Onazi - Moses, Obi Mikel, Iwobi - Ighalo.