Sikerrel zárult az EYOF csapatvezetői értekezlete

A szervezés különböző területeit bemutató előadások és a bejárások után a csapatvezetők elismerően szóltak a győri fejlesztésekről, a már megépült és eddig is számos nemzetközi eseménynek otthont adó Audi Aréna Győr multifunkcionális csarnokról, valamint a 21-ik századi technológiával működő Aqua Sportközpontról.



Ugyancsak elismerően szóltak a most épülő létesítményekről – köztük az Olimpiai Sportparkról, amely az uszoda szomszédságában egy atlétikai centrumot, teniszcentrumot, tornacsarnokot, küzdősport-csarnokot, illetve egy multifunkcionális sportcsarnokot is magában foglal –, valamint az olimpiai falu helyszíneiről. A résztvevők személyesen is tapasztalhatták az egyes helyszínek közelségét, ami lehetővé teszi, hogy akár egy könnyű sétával elérjük az egyik eseményről a másikat. Ez a közelség az olimpiákra jellemző közösségi hangulathoz is nagymértékben hozzájárulhat.



A két nap során a csapatvezetők jó barátságba kerültek Hugoo-val, az esemény kabalafigurájával, akivel rengeteg közös fotó készült, megismerkedhettek Győr szépségeivel, és a kísérő rendezvényeken olyan különlegességeket láthattak, mint Papp Norbert homok-animációja, amely látványos és rendhagyó módon mutatta be az EYOF sportágait, és Győrt.



A csapatvezetők a két nap folyamán folyamatosan adhatták le kérdéseiket, amelyeket a szervezők a záró konferencián válaszoltak meg. Joseph Cassar, a koordinációs bizottság elnöke köszönet mondott a szervezőbizottság tagjainak azért a nyitottságért, együttműködési készségért és hatékonyságért, amely már eddig is biztosította a jó kapcsolatot és a gördülékeny munkát. A csapatvezetőkhöz szólva hangsúlyozta, ez egy ifjúsági esemény, amelyen olyan fiatalok vesznek részt, akik közül sokan potenciálisan felnőtt Európa- és

világbajnokságokon, olimpiákon vehetnek majd részt, ezért a csapatvezetőknek nagy felelősségük van abban, hogy az EYOF alatt a fiatalok az olimpiai család tagjainak érezzék magukat, és ezzel kellő lökést kapjanak a

további pályafutásukhoz.



A záró megbeszélésen Cristoph Sieber, az osztrák csapat képviselője kiemelte, hogy a szervezők újszerű és innovatív elemeket hoztak be, újszerű látásmóddal tették izgalmassá az elmúlt két napot, és magát a nyári Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál szervezését is, ami tovább fokozza bennük a várakozást. „Ha a nemzetek csapatai sikeresek lesznek a győri EYOF-on, az a mi sikerünket is jelenti. Ehhez szeretnénk megteremteni minden szükséges feltételt" – összegzett dr. Nagy Zsigmond, a Magyar Olimpiai Bizottság nemzetközi igazgatója.



„Örülök, hogy az elmúlt két nap során sikerült megmutatnunk a várost, a helyszíneket, a szervezés állását, és talán azt is, hogy mekkora szeretettel készülünk Európa, a fiatal európai tehetségek fogadására" – fogalmaz Borkai Zsolt, Győr polgármestere, a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke. Mint mondta, a Chefs de Mission Seminar kitűnő alkalom volt arra, hogy átbeszéljék a részleteket, s az egyes nemzetek képviselői is megfogalmazhassák a számukra fontos felvetéseket. „Egyrészt megerősítést kaptunk, hogy jó úton járunk a szervezésben, másrészt pedig fontos muníciókat is a további munkához. Kilencven nap sincs hátra, és megkezdődik a győri EYOF! Mi készülünk tovább, még az eddigieknél is nagyobb odaadással."



Magyarország első ötkarikás eseményén atlétika, judo, kajak-kenu, kerékpár, kézi-, kosár- és röplabda, tenisz, torna és úszás kerül a programba. A multisport-eseményen július 23. és 29. között minden idők legnagyobb létszámú magyar ifjúsági EYOF-csapata vesz részt 152 fiatal sportolóval.