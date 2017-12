Serena Williams szombaton tér vissza a pályára

Szombaton, az abu-dzabi tenisztornán tér vissza a pályára Serena Williams, aki gyermeke születése miatt január óta nem versenyzett.



A szervezők vasárnap jelentették be, hogy a 36 éves Williams szombaton bemutatómérkőzést játszik a francia nyílt bajnokság címvédőjével, a lett Jelena Ostapenkóval.



Ez lesz az első alkalom, hogy az Egyesült Arab Emírségek fővárosában sorra kerülő viadalon nők is pályára léphetnek.



A 23-szoros Grand Slam-torna győztes Williams lánya, Alexis Olympia Ohanian szeptember 1-jén született a floridai West Palm Beachben. Édesapja Alexis Ohanian, a Reddit közösségi oldal társalapítója.



A korábbi világelső januárban megnyerte az ausztrál nyílt bajnokságot, és bár azóta nem versenyzett, de már tavasszal kijelentette, hogy szeretné folytatni a sportpályafutását. Augusztusban elárulta, hogy indulni szeretne a január 15-én kezdődő Australian Openen, amelyre december 6-án le is adta a nevezését.



"Nagy örömömre szolgál, hogy Abu-Dzabiban térhetek vissza a pályára a kislányom szeptemberi születése után. Ez a torna a férfiak mezőnyében már régóta a teniszidény kezdetét jelenti, ezért is nagyon megtisztelő, hogy én lehetek az első nő, aki részt vesz ezen az eseményen. Ez nagyon izgatottá tesz" - nyilatkozta Serena Williams.