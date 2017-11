Sárkányhajó - Kirepültek a fészekből a sárkányfiókák

Az idény elején éppen csak lecsúsztak a dobogóról az egyetemek között évenként megrendezett dunai regattán, a szegedi Európa-bajnokságon pedig tisztességesen helytálltak a profi csapatok között is.A csapat edzője, Hegedüs Péter először a kezdetekről beszélt: „Én kétezer-ötben ismerkedtem meg a sárkányhajózással egy győri amatőr csapat keretein belül. Az eltelt évek alatt annyira megkedveltem ezt a tevékenységet, hogy amikor hat éve az egyetemi sportnapon lehetőséget kaptam rá, rendeztem egy házibajnokságot a vállalkozó hallgatók között. Sokuknak annyira megtetszett a dolog, hogy itt ragadtak, és attól kezdve szervezett keretek között folytattuk a felkészülést. Három éve a Semmelweis Egyetemen edzői diplomát is szereztem."Hegedűs Péter elmondta: a húszfős hajó használatát, valamint a nyári edzések helyszínét a Győri Vízisport Egyesület biztosítja számukra, míg a téli felkészülés alatt a tanmedence bérlését az egyetem sportegyesületének jóvoltából tudják megoldani. Ugyanebből a forrásból kapták az első lapátokat és sok esetben a versenyek nevezési díjának kifizetésével is támogatja őket az egyetem. Mindezért cserébe persze joggal várják a sikeres szereplést a csapattól.S hogy milyen eredményei vannak a sárkányhajósoknak?„A nyári oktatási szünetben megrendezett magyar bajnokságon nem tudunk elindulni, ugyanis a diákok egy része ilyenkor hazautazik. A fesztiválokon azonban rendre felállunk a dobogó valamelyik fokára és a hazai egyetemek között évenként megtartott dunai regattán is legtöbbször az elsők között végez a csapat. A két évvel ezelőtti siker után jövőre újból szeretnénk elhódítani a kupát. A legbüszkébbek az idei szegedi Európa-bajnokságon elért eredményünkre vagyunk, amelyre a részvételi jogot az amatőr csapatok között elért első helyünkkel vívtuk ki. S ehhez a hátteret a Mogaac kajak-kenu szakosztálya is adta. A kitűzött cél a tisztes helytállás volt és hogy néhány elődöntőbe bejussunk. Ehhez képest egyik számban még egy hatodik helyet is sikerült elérnünk" – tette hozzá a vezetőedző, aki a jövővel kapcsolatban elmondta:



„A legfontosabb, hogy minél több hallgatót bevonzzunk akár a profi, akár a szabadidősport világába. Amióta elkezdtem foglalkozni az egyetemi sárkányhajózással, csaknem kétszáz hallgató fordult már meg a csapatban és ennél is jóval többen próbálták ki ezt a tevékenységet. Azt szeretném, hogy ez a szám a következő években a többszörösére emelkedjen."