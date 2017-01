Saracevic nem érti Sabaté taktikáját

"A magyar csapat nagyon jó, de nem értem, mit csinál Javier Sabaté. A 16 fős keretben alig van szélső, viszont beállóból négy is, és nagyon sok az átlövő. Nem értem ezt a taktikát, és nem értem, amikor az időkéréseknél a magyar, az angol és a spanyol nyelv kombinációját használva beszél. Szerintem ezt a játékosok sem értik" - mondta el véleményét az MTI-nek a C csoport szombati, roueni mérkőzése után Saracevic.



Hozzátette, az első félidő nagyon rossz volt, a másodikban az Európa-bajnoki bronzérmes horvát válogatott sokkal gyorsabban játszott, ezért győzte le 31-28-ra a magyarokat, akiknek ez a második vereségük volt, pénteken ugyanis 27-23-ra kikaptak az Európa-bajnok és olimpiai bronzérmes németektől.



A magyar NB I valaha volt egyik legjobb külföldi kézilabdázója hangsúlyozta, boldogan emlékszik vissza arra a 2000 és 2002 közötti periódusra, amelyet a Fotex Veszprém csapatában töltött. "Nagyon jó, nagyon szép és nagyon sikeres időszak volt" - mondta Saracevic, aki Bajnokok Ligája-ezüstérmes, kétszeres bajnok és egyszeres Magyar Kupa-győztes volt a veszprémiekkel.



Jelenleg az RKHM Dubrovnik vezetőedzője, amely nyolc hónappal ezelőtt - amikor kinevezték - a harmadosztály negyedik helyén állt, most viszont már listavezető a másodvonalban. "Nagyon jól érzem magamat abban a szép városban, amelynek ráadásul remek a klímája. Szakkommentátorként is dolgozom, a horvát RTL-nél a jövő évi horvátországi férfi Európa-bajnokságig szól a szerződésem" - mesélte az 55 éves Saracevic, aki magyarul nyilatkozott az MTI-nek.