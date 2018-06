Sakkozza ki, hogy eshet még ki Brazília vagy Németország!

A Marca című spanyol lap készített egy kalkulátort, aminek a segítségével azonnali képet kaphatunk arról, mit jelentene egy-egy eredmény a világbajnoki csoportok utolsó fordulójában. A plusz vagy a mínusz jelre kattintva írhatunk be gólokat, és számolhatunk ki minden eshetőséget: így például kiderül, Mexikó még ki is kaphat a svédektől az utolsó körben, ha a németek is csak egy góllal nyernek Dél-Korea ellen, a címvédő két győzelme ellenére kieshet. A brazilok helyzete lényegesen egyszerűbb, ha nem kapnak ki Neymarék, továbbjutnak, csak az a kérdés, hogy első vagy második helyen.Argentína viszont már neccesebb helyzetben van: ha nem nyernek nagyobb arányban, mint ahogy Izland teszi azt Horvátországgal szemben, akkor biztosan búcsúznak, de ellenfelük, Nigéria is továbbléphet még, így semmiképp sem lesz sétagalopp az utolsó forduló Messiéknek. Jó számolgatást kívánunk!