Sakk - Feljutottak az NB I/B-be

Nagy kihívás volt, hogy az addigi széchenyis és a csatlakozott apáczais két csapatból hogyan lehet egységes, ugyanazon célért küzdő gárdát kovácsolni. A sportegyesület feladata volt az is, hogy Szabó Zsolt vezetésével a szakosztály utánpótlásbázisát is kialakítsa.



Az NB II-es csapat irányítását dr. Gyurkovics Bence vette át, aki játékosként és csapatvezetőként is sokat tett azért, hogy a bajnokság Széchenyi-csoportjának nyertese lett az együttes. Ezzel jogot szerzett arra, hogy az NB I/B-be kerülésért osztályozó mérkőzéseket játszhasson, amelyek nagyon izgalmasan alakultak. Az utolsó játszmában Forintos Győző nemzetközi nagymestert kellett legyőzni a feljutáshoz sötét színnel az első táblán Finszter Máténak. Több mint ötórás küzdelemben végül megszületett a győzelem.



„A következő szezonban egyértelműen a bent maradás a célunk. Kiépítjük az első csapat utánpótlásának számító NB II-es csapat alapjait is" – mondta dr. Balogh Tibor egyetemi docens, a sakkszakosztály vezetője.