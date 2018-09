Saját autóikkal mentek ellenfelükért a bajóti focisták, hogy lejátsszák a meccset

– Héreget elhagyva, de még Bajna előtt történt a baleset. A szurkolókkal és a játékosokkal együtt utaztunk a Bajót elleni mérkőzés helyszínére – idézte fel Bagócsi László, a Császár SE elnöke.



– Egy busz és egy személyautó haladt előttünk, szembe viszont egy motorkerékpáros érkezett, aki az előttünk haladó busszal ütközött, de aztán velünk is, legalábbis a motor – mondta Bagócsi László. – Szerencsére a buszunkban nem sérült meg senki. A kiérkező rendőrök a teljes utat lezárták, nyilvánvalóvá vált, hogy nem érünk oda a mérkőzés helyszínére időben.

​Segítség nélkül nem ment volna. Varga Bence fotója a Bajót–Császár mérkőzésen készült, ami majdnem elmaradt a baleset miatt. Fotó: Bajóti Szikra SE facebook-oldala – Ment a telefonálgatás, igyekeztünk intézkedni. Végül megoldódott a probléma, az ellenfél játékosai kisegítettek bennünket, autókkal elénk jöttek, így aztán ha fél órával később is, de sikerült elkezdeni a mérkőzést. Nagyon köszönjük a bajótiak sportszerűségét, szimpatikus társaság, érződött az, hogy nem volt kérdés számukra a segítségnyújtás ebben a helyzetben – mondta el a Császár SE elnöke, aki egyébként játékosként is szerepel a csapatban jobbhátvédként.

A szurkolók a meccs végére tudtak csak odaérni az útzár miatt. Fotó: Bajóti Szikra SE – A szurkolók a meccs végére tudtak csak odaérni. Ha nem tudjuk lejátszani a meccset, általában hétköznapra teszik a valamilyen okból elhalasztott találkozókat, az pedig egyik gárdának sem lett volna jó – tette még hozzá Bagócsi László. – Igaz, kikaptunk a mérkőzésen 4:1-re, a bajótiak valóban ügyesebben fociztak, gratulálunk nekik, de a játékvezetőnek több égbekiáltó tévedése is volt. Vasárnap, szeptember 16-án itthon játszunk, a Bokod együttesét fogadjuk, kötelező a győzelem – zárta Bagócsi László. A császári csapat a hazafelé vezető utat már saját busszal meg tudta oldani.

Khéner László, az MLSZ Komárom-Esztergom megyei igazgatója elmondta, rendkívül sportszerű volt a bajóti csapat. – Azt gondolom, az ilyen eset is megmutatja, hogy a futballnak milyen összetartó ereje van. Azon túl, hogy a pályán ellenfelek a játékosok, a segítőkészség, tisztelet is jellemzi őket. Le a kalappal a bajóti vezetők, játékosok előtt! – fogalmazott Khéner László.



Dudás Júlia, a Bajóti Szikra SE elnöke így fogalmazott: „Még nem voltunk ilyen helyzetben, az már előfordult ugyan, hogy valamelyik csapat késett, de megvártuk őket. Most baleset miatt nem tudott ideérkezni a vendégcsapat. A császáriak részéről Vincze Árpáddal beszéltem telefonon, elmondta, hogy nem tudnak időben érkezni a történtek, a teljes útzár miatt. Kérdeztem, miben tudunk segíteni, a játékosaink pedig kérés nélkül az autóikba ugrottak és elhozták a császári csapat tagjait. Mi is kerülhetünk hasonló helyzetbe. Mindenki játszani szeretett volna, természetes volt, hogy segítünk. Ha későbbi kezdéssel is, de le tudtuk játszani a találkozót. Egyébként is rangadó volt, hiszen mindkét gárda idén került fel a megye II-be, mi a megye III. északi csoportjának, a császáriak a déli csoportnak voltak a bajnokai" – mondta Dudás Júlia.