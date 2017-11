Rövidpályás úszó ob - Öt győri arany és Bernek-tripla a nyitónapon

A magyar szövetség tájékoztatása alapján a győri gyorsváltók gyorsan megszereztek két aranyérmet 4x50 méteren, majd később újabb három elsőséget arattak. Sebestyén Dalmának sikerült előbb a 200 méter, majd az 50 méter mellúszás aranyát is megnyernie. Takács Krisztián rendkívül kiélezett versenyben diadalmaskodott 50 méter gyorson: 21.93 másodperccel győzött, klubtársa, Gyárfás Bence 21.94-gyel lett második, Kozma Dominik pedig 21.95-tel harmadik, de a negyedik Lobanovszkij Maxim is 21.99-nél állította meg az órát, azaz az első és a negyedik között csupán hat századmásodperc volt a különbség. Takács egy éve 50 pillangón aratott pontosan ilyen győzelmet: akkor is egy-egy század választotta el az érmeseket.



A világ- és Európa-bajnok Bernek Péter kedvenc rövidpályás számában, 400 gyorson az európai ranglista harmadik legjobb idejével nyert. A BVSC úszója később 200 méter vegyesen is remekelt, ott európai negyedik idővel ért elsőként célba, a nap zárásaként pedig a 4x200 méteres zuglói gyorsváltó tagjaként bizonyult a legjobbnak.



Különösen a vegyes ment jól, örülök, hogy a négyszáz után azt is sikerült így behúznom" - mondta Bernek Péter, aki elárulta: a váltóban érezte magát a legjobban.



Négyszáz gyorson a távra "átkiránduló" Milák Kristóf becsülettel tartotta a lépést - ezüstérmes lett -, majd tizennyolc perccel később a négyszeres junior világbajnok a fő számában, 100 méter pillangón a középdöntőben Cseh Lászlót megelőzve lett első.



A szerdai győztesek:

férfiak:

50 méter gyors: Takács Krisztián (Győr) 21.93 másodperc

400 m gyors: Bernek Péter (BVSC-Zugló) 3:38.58 perc

200 m hát: Telegdy Ádám (Kőbánya SC) 1:50.84 p

200 m vegyes: Bernek Péter (BVSC-Zugló) 1:54.87 p

4x50 m gyorsváltó: Győri Úszó SE (Lobanovszkij Maxim, Takács Krisztián, Balog Gábor, Gyárfás Bence) 1:28.97 p

4x200 m gyorsváltó: BVSC-Zugló (Kozma Dominik, Drigán Zoltán, Papp Márk, Bernek Péter) 7:08.59 p



Nők:

50 m mell: Sebestyén Dalma (Győr) 31.29 mp

200 m mell: Sebestyén Dalma (Győr) 2:24.17 p

200 m vegyes: Verrasztó Evelyn (BVSC-Zugló) 2:09.36 p

4x50 m gyorsváltó: Győri Úszó SE (Gyurinovics Fanni, Pózvai Kiara, Márka Adrienn, Jakabos Zsuzsanna) 1:42.45 p