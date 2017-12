Rövidpályás úszó Eb - Hosszú aranyérmet, Bernek ezüstöt nyert

Az egyformán címvédőként indult Hosszú Katinka aranyérmet nyert 400 méter vegyesen, Bernek Péter pedig második lett 400 méter gyorson a koppenhágai rövidpályás úszó Európa-bajnokság szerdai nyitónapján.A háromszoros olimpiai bajnok Hosszú sikeréhez kétség sem férhetett, fölényes rajt-cél győzelmet aratott. A férjét és edzőjét, Shane Tusupot betegség miatt nélkülöző sportoló 4:24.78 perces idejével egy század híján négy másodperccel előzte meg a második francia Lara Grangeont. A magyar úszónak ez volt a 11. aranyérme a rövidpályás kontinensviadalokon."Nem volt annyira inspiráló a döntő a sok hiányzó miatt, úgymond rossz volt az igazi nagy ellenfelek nélkül versenyezni. Az időeredményemnek annyira nem örülök, de mindenképpen jó érzés, hogy immár évek óta dominálok az európai mezőnyben" - nyilatkozta az MTI-nek Hosszú.Úgy fogalmazott, ez egy jóleső úszás volt számára, és bár jobban is odatehette volna magát, az aranyérem így is megvan. Magyarázatként hozzáfűzte, hogy nagy nyomás alatt versenyzett az olimpia előtti világbajnokságon, majd a Rio de Janeiró-i ötkarikás játékokon, illetve idén a budapesti világbajnokságon is."Kemény évek vannak mögöttem, úgyhogy ezt a mostani Európa-bajnokságot szeretném élvezni" - szögezte le.Az újságírók és a sportolók találkozására szolgáló vegyes zónában téma volt Tusup távolléte is."Volt egy kis hiányérzet bennem, délelőtt ez egy kicsit talán meg is zavart. Délután már csak annak tudtam be a hiányát, hogy itt van valahol, csak nem találom" - fogalmazott a háromszoros olimpiai bajnok, majd elárulta, tudat alatt kereste amerikai edzőjének a hangját a rajtkövön állva és úszás közben is.Bernek Péter 400 méter gyorson jól rajtolt, de már féltáv előtt átvette a vezetést tőle az orosz Alekszandr Krasznih, aki a célig fokozatosan növelve előnyét elsőként csapott a célba magyar riválisa előtt, aki 3:37.14 perc alatt teljesítette a távot. A BVSC versenyzője majdnem három másodperccel maradt el egyéni legjobbjától, amellyel nyerhetett volna."Előre sosem írnám alá a második helyet, most is mindent megpróbáltam. Ez az úszás egész jó volt, még nem olyan, amilyennek lennie kellene, de szerintem ez nem baj. A vége egy kicsit lassú volt, de jót versenyeztem" - értékelt Bernek.A BVSC sportolója kifejtette, 300 méternél megpróbálta utolérni orosz riválisát, de látta, hogy a tempókülönbség miatt nincs értelme, hiszen stabilan a második helyen halad. "Éreztem benne technikai hibákat, de ezt még az edzőmmel, Nagy Péterrel megbeszéljük" - mondta.Bernek csütörtökön 400 méter vegyes áll rajthoz. Elárulta, hogy szeretett volna "nagyon jó időt elérni, de eléggé nehéz négy darab négyszázat leúszni ilyen magas szinten", úgyhogy a "szimpla" győzelemmel is elégedett lesz.A finálékban érdekelt további magyarok közül a Lobanovszkij Maxim, Gyárfás Bence, Kozma Dominik, Takács Krisztián összeállítású 4x50 méteres gyorsváltó 1:25.55 perces eredménnyel ötödik lett úgy, hogy 49 századot faragott délelőtt elért országos csúcsán.Kozma nem tagadta, hogy még ennél is jobbat vártak maguktól a kvartett tagjai, de nem elégedetlenek."Nem mondhatnám, hogy összeszokott a váltónk, nem is emlékszem, hogy úsztam-e négyszer ötvenes csapatban valaha. Benne volt az érem, de az ellenfeleink is sokat javultak délelőtthöz képest" - nyilatkozta.Úgy vélekedett, egyelőre nem fekszik neki az ötvenméteres táv. "Nem tudom megfelelően felvenni a ritmust, hajlamos vagyok elkapkodni" - ismerte el.Takács Krisztián kijelentette, mindenki mindent kiadott magából, amit bizonyít, hogy kétszer is megdöntötték az országos csúcsot."Ötveneken ennyi a maximum, bár úgy voltunk vele, nem lenne rossz érmet nyerni, de be kell látni, hogy erre nem volt reális esélyünk" - közölte.Földházi Dávid 1:52.92 perccel 200 méter háton, Kapás Boglárka 4:38.08 perccel 400 méter vegyesen végzett hetedikként. Utóbbi két versenyző jócskán elmaradt egyéni csúcsától.Az elődöntők kellemetlen meglepetése volt magyar szempontból, hogy a rövidpályás Eb-k történetének legeredményesebb úszója, Cseh László nem jutott be a csütörtöki fináléba 100 méter pillangón. A 32 éves sportoló címvédőként csak a 11. helyen zárt 50.87 másodperccel. Szintén lemaradt a fináléról Sebestyén Dalma, aki 50 méter mellen 30.74 másodperccel a 15. legjobb időt érte el.Hosszú Katinkának viszont nem okozott gondot az elődöntő az aranyérem megszerzése után sem, ugyanis 100 méter háton - melyben szintén címvédő - 56.88 másodperccel futamgyőztesként, de a második legjobb idővel szerepelhet majd a csütörtöki éremcsatában.