Rövidpályás gyorskorcsolya vk - Két magyar arany és egy világcsúcs

Az olimpiai bajnok magyar férfi váltó világcsúccsal győzött a rövidpályás gyorskorcsolyázók világkupa-sorozatának Calgaryban rendezett idénynyitóján, emellett Liu Shaoang a szombaton 500 méteren szerzett ezüstérme után, vasárnap 1000 méteren aranyat nyert, bátyja, Liu Shaolin Sándor pedig a legrövidebb táv második versenyén lett harmadik.



A phjongcshangi aranynégyesből az egyéves pihenőt tartó Knoch Viktor helyett Krueger Cole szerepelt a Liu testvérek és Burján Csaba mellett. A kvartett az 5000 méteres táv végén magabiztosan előzte meg a dél-koreai és a holland négyest az ötcsapatos fináléban, ráadásul a 6:28.625 perces idő világrekordot jelentett. Az eddigi csúcsot az amerikaiak 6:29.052 perccel tartották közel egy éve, ennél most az első három váltó jobbat ért el.



A 20 éves Liu Shaoang egyéniben is parádésan szerepelt, egészen magabiztos versenyzéssel bizonyult a legjobbnak, ugyanis a negyed- és az elődöntőből is futamgyőztesként jutott tovább, majd a táv 2016/17-es szezonjának bajnokaként a fináléban sem talált legyőzőre, noha a befutó rendkívül szoros volt, ugyanis a második dél-koreai Park Dzsi Vont mindössze 50, a harmadik kínai Zsen Ce-vejt 65 ezreddel előzte meg.



A kanadai városban rendezett második 500 méteres verseny negyeddöntőjében mindkét magyar, az egyaránt ötkarikás aranyérmes Liu Shaolin Sándor és Burján Csaba azonos futamba kapott besorolást, de ebben a sorrendben végeztek az első és második helyen, így mindketten folytathatták a küzdelmet. A legjobb tíz között már csak előbbi járt sikerrel, így az első 500-as versennyel ellentétben a kisdöntő helyett a fináléba, míg Burján futamharmadikként a B döntőbe került. Az idősebbik, 22 esztendős Liu fivér ezúttal harmadik lett a szám specialistája, a szombaton is győztes kínai Vu Ta-csing, illetve a kazah Abzal Azsgalijev mögött. Burján a B döntőt harmadikként zárta, így összesítésben hetedik lett.



A nőknél ezúttal csak Jászapáti Petra volt érdekelt egyéniben, méghozzá ezúttal is 500 méteren, de a negyeddöntő jelentette számára a végállomást, így 11. lett, azaz nem tudta megismételni szombati bravúrját, amikor a B döntő megnyerésével ötödik helyen végzett.



A vk-programban ezen a viadalon debütáló vegyesváltó kisdöntőjében Varnyú, Burján, Jászapáti, Bácskai Sára Luca összeállításban szerepeltek a magyarok, de szabálytalanság miatt kizárták őket, így nyolcadikként zártak.



A vk-sorozat jövő péntektől vasárnapig az egyesült államokbeli Salt Lake Cityben folytatódik.