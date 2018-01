Rövidpályás gyorskorcsolya Eb - mindkét magyar váltó döntős

Eredmények: férfi 500 m: 1. Sjinkie Knegt (holland) 41.377 mp 2. Viktor An (orosz) 41.441 3.Sebastien Lepape (francia) 41.608 ...14. Knoch Viktor ...19. Burján Csaba ...22. Krueger Cole női 500 m: 1. Martina Valcepina (olasz) 42.805 mp 2. Arianna Fontana (olasz) 42.852 3. Szofija Proszvirnova (orosz) 43.141 ...9. Jászapáti Petra ...14. Kónya Zsófia ...25. Bácskai Sára Luca

Mindkét magyar váltó könnyedén, futamgyőztesként jutott a fináléba a drezdai rövidpályás gyorskorcsolya Európa-bajnokság szombati napján. A női staféta ezúttal Heidum Bernadett, Keszler Andrea, Kónya Zsófia, Jászapáti Petra összetételben és ismét az olaszokkal szerepelt egy futamban. A forgatókönyv sem sokat változott a pénteki selejtezőhöz képest: már az első körökben olyan tempót diktált az olasz-magyar tandem, hogy azt nem bírta a német és az ukrán négyes. Ami a különbséget jelentette, hogy az olaszok az egyik váltásnál elestek, ez pedig azt eredményezte, hogy a magyar négyes hatalmas fölénnyel ért célba a 3000 méter végén. A második továbbjutó helyet végül a házigazda németek szerezték meg. A fináléban még az oroszok és a franciák lesznek ott.A férfi váltó ezúttal már legerősebb összeállításában lépett jégre az 5000 méteres versenyben, azaz Knoch Viktor, Burján Csaba, Liu Shaolin Sándor és Liu Shaoang alkotta a kvartettet. A magyar négyes nem bízott semmit a véletlenre, azonnal az élre állt, vezető pozícióját pedig egy pillanatra sem engedte át. Mögötte a franciák és a hollandok csatáztak a második helyért, végül a Drezdában már kétszeres aranyérmes Sjinkie Knegt klasszis előzésével utóbbiak jutottak a legjobb négy közé, ahol még az olaszok és az oroszok szerepelnek majd. Vasárnap az 1000 méteres negyeddöntős és elődöntős futamokkal, illetve döntőkkel, valamint a staféták fináléjával zárul a kontinensviadal.Mind a négy magyar versenyző - Knoch Viktor, Burján Csaba, Jászapáti Petra és Kónya Zsófia - a negyeddöntőben búcsúzott a drezdai EnergieVerbund Arenában zajló rövidpályás gyorskorcsolya Európa-bajnokság szombati napján.A két női versenyző azonos futamban szerepelt, de a nem túl előnyös harmadik és negyedik pozícióból rajtolhattak az ötfős negyeddöntőben. A startot követően ez nem is változott, ráadásul az 1500 méteren aranyérmes olasz Martina Valcepina és mögötte a holland Lara van Ruijven olyan tempót diktált, hogy a két magyarnak esélyese se volt még csak előzési kísérletre sem, így egyikük sem jutott tovább. Jászapáti a 9., Kónya a 14. helyen zárt.A férfiaknál annyival jobb volt a helyzet, hogy Knoch és Burján szintén azonos futamban indult, de előbbi a kettes pozícióból rajtolt. A negyedik olimpiájára készülő rangidős magyar meg is tartotta a helyét a startnál, ugyanakkor Burján elbotlott és elesett, így ötödik lett. Knoch viszont az utolsó körig tartotta elődöntőt érő helyét, akkor viszont előbb az 1500 méteren bronzérmes izraeli Vladislav Bykanov, majd az utolsó kanyarban az olasz Yuri Comfortola száguldott el mellette, azaz mindkét magyar búcsúzott. Knoch 14., Burján 19. lett összesítésben.A magyar színekben versenyző, amerikai születésű Krueger Cole és az 1500 méteren szombaton bronzérmes Bácskai Sára Luca már a pénteki selejtezőben kiesett. A férfiaknál és a nőknél is duplázás volt, azaz az olasz Martina Valcepina és a holland Sjinkie Knegt 1500 után 500 méteren is diadalmaskodott. A szombati program az 500 méter végcsatározásaival folytatódik, majd a váltók elődöntőire kerül sor, vasárnap pedig az 1000 méter és a staféták versenyével zárul a kontinensviadal.