Röplabda - Győrben idén megcélozzák a dobogós helyeket

55. Rába-kupa



A nagy hagyományokkal rendelkező tornán az elmúlt évtizedekben Hollandiától Kínáig több nemzeti válogatott és egyesületi csapat vett részt ezeken a tornákon. Az idő ugyan kissé megkoptatta, de az életben tartását az önkormányzat segítségével sikerült megoldani. Idén a női mezőny szeptember 16-án, a férfiak pedig szeptember 17-én a Jedlik-iskola tornatermében mérik össze erejüket.

„Ez az év mind a csapat számára, mind nekem tanulóév volt. Öt csapat közül végül a negyedik helyen végeztünk a körbeverések révén. A bajnokság lebonyolítása szokatlan volt, ugyanis mind az öt csapat rendezett egy kétnapos tornát, ahol mindenki játszott mindenkivel, azaz két nap alatt kellett négy mérkőzést játszani, ami a játékosok számára rendkívül megterhelő volt. Mentálisan és fizikálisan is nagyon lefárasztotta ez a csapatot, amelyben a korábbi NB I-es csapatból csupán egy játékos, Szántósi Bence vállalt meghatározó szerepet, a többiek iskolai és munkahelyi elfoglaltságaik miatt nem tudtak együtt készülni a csapattal. Így is csupán a végső győztes Szegedet nem tudtuk megverni egyszer sem az öt torna során. Összességében maradt bennem hiányérzet, mert el kellett volna érnünk a dobogó legalsó fokát" – mondta a szakember.A tavalyi szezonban egy játékos érkezett a SZESE-hez, idén pedig újabb két játékos csatlakozik a kerethez. Mindannyian Székesfehérvárról jöttek az egyetemre tanulni. Herczmanszky András úgy érzi, mindhárom játékos komoly erősítést jelent a csapat számára.Ami a célokat illeti, arról így beszélt az edző: „Egyértelmű elvárás a csapattól a Nyugati csoport megnyerése, így az NB II-ben az első három hely valamelyikének megszerzése. Az ifjúsági csapatunknak az országos hatos döntőbe kell jutnia és ott a lehető legjobb helyezést elérnie. Közvetlen utánpótláscsapatunk az NB II juniorbajnokságában nagy csatában maradt le az első helyről."Abból a csapatból meghatározó szerep hárul a felnőttek között Horváth Bálintra, Csikász Andorra, Hegedűs Kristófra, Élő Zsomborra, Kiss Dánielre és Ruppert Bálintra. A felnőttkeret tagja még Szántósi Bence, Apáti Bence, Csank Bence, Földes Tamás, Lengyel Tamás, Falvay Balázs.Az együttes egyébként a közelmúltban Dunaújvárosban szerepelt a Szász Antal-emléktornán, ahol az NB I-es Dunaújvárostól (1:2) és a Szolnoktól (0:3), valamint a szlovákiai Komáromtól (1:2) is vereséget szenvedett. Falvay Balázs különdíjban részesült, mint a legjobb győri játékos.Sólymos Péter edző kezei alatt is bontogatja szárnyait néhány tehetséges serdülőkorú játékos, mint Gulyás Dávid, Liziczai Bence vagy Bellovicz Martin.