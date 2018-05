Röplabda - Bajnokként az NB I-ben

A széchenyisek a visszavágón is ellenfelük fölé nőttek, így kettős győzelemmel jutottak az élvonalba

Eredmény



Széchenyi ESE–MEAFC 3:0 (15, 11, 18)

Győr, férfi NB II-es döntő, 2. mérkőzés, 100 néző.

A miskolci alakulat közel sem hozta a múlt heti formát, a SZESE fiatal együttese viszont eksztázisban játszott a hazai közönség előtt.„Az első mérkőzésen nagyon meglátszott a fiúkon az ötórás utazás, ez benne volt a lábukban. Ráadásul másfél hónap bajnoki szünet után csak két edzést tudtunk tartani a héten, mert kedden még az sem volt biztos, hogy kell döntőt játszani" – kezdte Herczmanszky András, a SZESE vezetőedzője.Szerencsére fizikálisan már Miskolcon is sikerült az ellenfél fölé nőni, aztán szép lassan Falvai, Födes és Ruppert rázta meg magát és végül sikerült fordítani. Ez a különbség aztán Győrben is megmutatkozott, simán állva hagyta a SZESE a vendégeket. Az első játszma felénél már 10:6-ra, majd 20:10-re is vezettek a házigazdák, végül a negyedik játszmalabdával sikerült behúzni az első játékrészt.A második szettben sem változott a játék képe, továbbra is lehengerlően játszottak a széchenyisek, míg a MEAFC játékosai csak néhány villanással jelezték, hogy ők is pályán vannak, 5:13-nál és 10:22-nél is jött az időkérés, de magabiztos fölényt hozott így is az etap.A harmadik játszmát ismét a miskolciak kezdték és kissé alábbhagyott a hazai lendület, így a vártnál végül szorosabban zárult az összecsapás, 14:7-es előnyről még zárkózott a MEAFC, de négy pontnál közelebb nem jutottak, így összességében magabiztosan sikerült a győri csapatnak megnyernie a bajnokságot és kiharcolni a feljutást az első osztályba.„Büszke vagyok a fiúkra, fantasztikusan jó társaságot sikerült összekovácsolni. A miskolci találkozón az, hogy fordítottunk kettő-nulláról, igazi harc, hatalmas küzdelem volt. A mostani örömjáték volt, eksztázisban játszott a csapat, nem is tudnék senkit kiemelni, hiszen mindenki kivette a részét ebből a győzelemből" – hangzott a szezon és a döntő értékelése a vezetőedzőtől, aki a következő évtől másodedzőként folytatja a csapat melletti munkát.„Fehér Tibort kértük fel az NB I-es csapat vezetésére és a szakmai munka ellátására, én is sokat tudok tőle tanulni. Rengeteg munka vár mindenkire, heti négy helyett nyolc edzésünk lesz és az erősítésekkel együtt is a bennmaradás kell hogy a fő célunk legyen. Emellett szükségünk lesz az egyetem és a város támogatására is, hiszen ez már professzionális bajnokság, melyhez megfelelő infrastrukturális háttér is szükséges lesz" – zárta végül Herczmanszky András az előretekintést.