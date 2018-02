Röpi is lesz a téli olimpián! Méghozzá ilyen! - videó

A Nemzetközi (FIVB) és az Európai (CEV) Röplabda Szövetség kezdeményezésére bemutató mérkőzést játszanak a phjongcshangi téli olimpián, ezzel pedig a játékokon tartózkodó pároknak is remek programot kínálhatnak: tekintve, hogy február 14-én, Valentin napon hóröplabdázni fognak Dél-Koreában.



Méghozzá nem is akárkik próbálják megmutatni a szakág szépségeit: a bemutató meccsen játszani fog az olimpiai bajnok brazil Giba, és a Sydney-ben aranyat nyert Vladimir Grbics is.



A hóröplabda egyébként nagyjából ugyanúgy zajlik, mint a "sima" röplabda, 11 nyert pontig tart egy szett (és legalább két ponttal kell nyerni. Magyarországon február 10-11.-én, az eplényi síarénában rendezik meg az első magyar bajnokságot, amelynek győztese kijut a márciusban esedékes, ausztriai Hóröplabda Európa bajnokságra. A sportág vezetői azon dolgoznak, hogy ne csak bemutató jelleggel legyen jelen a hóröplabda a téli olimpiákon, hanem 2022-ben már a programban is szerepeljen.