Ronaldós és neymaros cipőben lövi a gólokat az ország egyik legjobb női focistája

Az egyik legjobb magyar női labdarúgó a győri Sipos Lilla , aki több mint félszáz válogatottságot tudhat maga mögött. Az elmúlt szezonban az ETO színeiben az NB I-ben 22 mérkőzésen 20 gólt szerzett és az első liga gólkirálynője lett. Korábban volt olasz és osztrá bajnok, nyert kupát itthon és Ausztriában is, de a magyar bajnoki cím még hiányzik a épzeletbeli vitrinjéből.– Nekem Győr rengeteget jelent, hiszen az ETO-ban nevelkedtem, majd ott lettem élvonalbeli futballista – kezdi Sipos Lilla. – Amikor 2017-ben hazatértem, étéves kontraktust ötöttünk a klubbal. Mivel edző ént is dolgozom, hosszabb, akár ötéves szerződésben gondolkodtam, de most mégis váltani fogok és másodszor is elhagyom az ETO-t. Győrött most inkább a férfifutballt preferáljá , s úgy érzem, a klubban nincs olyan jövője a női szakosztálynak, ami számomra vonzó lenne. Megkeresett az MTK és az Astra. A BL-beli szereplés lehetősége helyett én inkább az Astrát választottam, mert ott edzősködhetek – ez kell a licenc megszerzéséhez – és pénzügyileg is korrekt volt az ajánlat. Most ugyan megint bezárult a kapu az ETO-nál, de nem szeretné felégetni magam mögött mindent, mert lehet, hogy egyszer még visszatérek kedvenc klubomhoz.Sipos Lilla több mint ötven válogatottságot számlál, de egy ideje hiányzik a nemzeti csapat keretéből.– Jelenleg szüneteltetem a válogatottságot – indokolja a helyzetet. – Amíg nem leszek a nemzeti csapatban megbecsülve, addig nem akarok ott pályára lépni, de talán egyszer megoldódik ez a problémám is. Én mindig nyers, őszinte és szókimondó vagyok, és ez nem fizet jól. Talán ez lehetett az oka, hogy a díjátadó gálán, mint gólkirály, egyedül én nem kaptam díjat.Kellő nemzetközi tapasztalattal rendelkezik: bajnok volt Olaszországban és Ausztriában, volt kupagyőztes. Látja a ülönbséget a ülhoni és a magyar női foci özött.– A ülönbség leginkább a mentalitásban mutatkozik meg. Ezekben az országokban a mi sportágunkat úgy kezelik, mint a férfifocit – említi a játékos. – Az olasz futball játékosabb, az osztrá darálósabb, de a profi hozzáállásban nincs ülönbség. Nagy az utánpótlásbázis, amiből meríteni lehet. Itthon még sokat kell dolgozni és persze sok pénz is kell hozzá, hogy ezeket az országokat utolérjü .A ülönböző felvételeken, meccsjeleneteken jól látszik, hogy a testét tetoválások díszítik.– Szívesen beszélek róluk, nincsenek titkaim – mondja mosolyogva. – A karomon csillagmotívumok mellett a keresztlányom, Lia épe látható egy angyalon, a kislány születési dátuma, a kedvesem és a kedvenc rapperem neve, egy iránytű, valamint az Álmok nélkül nincs felirat. Az oldalamon a nagymamám születési dátuma és egy mondat: ét szív, egy lélek. A kulcscsontom alatt a mottóm: Előítélet egyenlő tudatlanság. Azt hiszem, ennyi...Sipos Lilla érdeklődő figyelemmel iséri a jelenlegi világbajnokságot. Annál is inkább, mert a kedvencei is ott szerepelnek.– A spanyol és a portugál válogatottnak szurkolok, mert Real Madrid-os vagyok és a spanyoloknál játszik Ramos, a másik csapatban pedig Ronaldo. A ét válogatott egymás elleni meccsével kimondottan elégedett voltam, hiszen élvezetes, izgalmas meccset játszottak és végül igazságos döntetlen lett a vége. Ha a mexikói–német találkozóra gondolok, akkor megjósolhatatlan, hogy ki nyer vb-t. Remélem, hogy a portugálok az Európa-bajnoki cím után ezt is behúzzá . Ronaldo a példaképem, és folyamatosan figyelem, hogy éppen milyen cipőben játszik. Úgyhogy rajtam is az a márka van és rajta a CR felirat. Ha véletlenül mégsem, akkor pedig olyan cipő, mint amilyenben a brazil Neymar játszik, aki szintén világklasszis.