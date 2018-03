Retró mezben is pályára lépnek a címvédő németek a foci-vb-n

A megszokott fehér-fekete szerelés mellett retró zöld mezben is játszik majd a címvédő német labdarúgó-válogatott a nyári, oroszországi világbajnokságon.



A német szövetség sportszergyártó partnere, az adidas kedden mutatta be az úgynevezett "idegenbeli" trikót, amely az 1990-ben Olaszországban vb-címet nyert - többek között Jürgen Klinsmann, Rudi Völler és Lothar Matthäus fémjelezte - csapatra emlékeztet.



A zöld felszerelést pénteken, Düsseldorfban, a spanyolok ellen avatja fel a válogatott, a szurkolók 70 és 90 euró közötti áron már mostantól megvásárolhatják.



A zöld meznek egyébként nagy hagyományai vannak a Német Labdarúgó Szövetségnél: már az 1954-es első vb-diadal alkalmával is részben zöld trikót viseltek a játékosok, majd 1974-ben is ilyen színű szerelésben vezette győzelemre a csapatot Franz Beckenbauer és Gerd Müller.