Repült a sas és majdnem az ásványvíz is a lisszaboni BL találkozón a Benfica meccsén - fotók

Elképesztő, amit a Bajnokok Ligája Lisszabonnal művelt. Már napokkal a meccs előtt kikerültek az ablakokba és az erkélyekre a Benfica zászlók és a város megtelt várakozással.Az első német drukkerekkel vasárnap találkoztunk a metróállomáson, ahol kifogott rajtuk a jegyautomata. Aztán hétfő este már hallottuk az éneklésüket is az óvárosban, ahol a helyi gyerekek felelgetettek nekik a Benfica rigmusaival.Aztán kedden felfordult a portugál főváros: a metróban egész nap többször bemondták, hogy ma a Benfica játszik a Borussia Dortmund ellen a Bajnokok Ligájában, az idő helyett is sokszor ezt írták ki; mindenhol kedvenc csapatuk mezét és sálját viselő szurkolókat lehetett látni, akik néhány órával a meccs előtt szinte lebénították a közlekedést - a stadionhoz másfél óra alatt sikerült kiérnünk, ez máskor 40 perc alatt teljesíthető táv.De nem csak ezért javallott jó időben elindulnia annak, aki megnézne egy BL találkozót, hanem mert a stadion környéke ilyenkor igazi majálissá változik. A mezeket, zászlókat és más ereklyéket árusító standok mellett a sört, kolbászt és harapnivalókat kínáló sátrak is megjelentek kedden, a szurkolók pedig vidáman latolgatták csapatuk esélyeit egy-egy jól megpakolt asztal mellett. A stadion bejáratánál izgatottan próbáltak belesni a pályára a türelmetlen drukkerek. Különleges érzés ebben a forgatagban sétálni, megéri a korai érkezés. Még arra is maradt idő, hogy benézzünk, a stadion előtti üzletbe, ahol a legkülönbözőbb ereklyéket lehetett beszerezni, például egy Rita feliratú benficás bögrét 8(!) euróért (felirat nélkül csak 5 euro).A mezek mindenhol, az utcai árusoknál is 30 euro körüli áron voltak beszerezhetők, ami után szinte azt éreztük, ingyen vesztegeti a szurkolói sálakat az ajtó előtt áruló néni, aki 5 eurót kért darabjáért.Rengetegen voltak kíváncsiak a mérkőzésre, de a több mint 65.000 ember befogadására képes stadion nem telt meg teljesen. A meccs reggelén még lehetett jegyet váltani a találkozóra. A legkecsegtetőbb ajánlat talán a kispadoktól távolabb eső szögletzászló környéki szektor volt, ahol az első sorokba 50€-ért szerezhettünk volna ülőhelyet.A Dortmundot mintegy háromezren kísérték el, de nem minden német nekik szurkolt a Luz Stadionban. A tribünön a Benfica piros sáljait viselő Jacinto és Mário a németországi Waldsut-Tiengenből érkezett Lisszabonba, csak hogy megnézze a találkozót. Ők a kezdő sípszó előtt 1-0-t tippeltek a Benfica javára.A mellettünk ülő nemet rádióriporter viszont abban bízott, a Dortmund talál majd be háromszor, de legalább kétszer a Benfica kapujába.Egy portugál pár, Nuno és Maria Svájcból jött haza mindössze négy órával a találkozó előtt a meccsre, és persze Valentin napra, amit a stadionban ünnepeltek. Másnap már indultak is vissza új otthonukba. „Szerintem három gólt fogunk lőni és kapunk is egyet vagy kettőt, de fő, hogy nyerni fogunk" – bizakodott Nuno, mielőtt elkezdődött volna a mérkőzés.A sas, a Benfica kabala állata megtette szokásos tiszteletköreit a pálya körül a szurkolók éneklésével kísérve, ami egy turista számára egész biztosan felejthetetlen élmény és hamarosan a játékosok is megérkeztek a pályára, igazi sztárok mint André Carrillo, Pizzi vagy Rafa Silva a hazaiaknál, illetve Aubameyang, Marco Reus, Marc Barta a vendégcsapatból. A stadion közönsége pedig felemelte a székekre ragasztott lapokat és kirajzolta az előre jól megtervezett mozaikokat. Erre az élő-lélegző vörös falra húztak fel aztán egy hatalmas transzparenst, amin egy sas tartja karmai között a bajnokoknak járó trófeát – talán a legfényesebbet Európában. A Benfica drukkerek mintha tudták volna, hogy ez az ő estéjük lesz, fergeteges hangulatot varázsoltak az Estadio de Luzba.A meccs elején a Dortmundnak voltak nagyobb helyzetei, a szomszéd német riport kezéből többször majdnem kirepült az ásványvíz és vagy három oktávot emelkedett a hangja, mikor csapata labdája centikkel gurult el a gólvonal előtt. A szurkolás, a tapsvihar fülsiketítő volt minden egyes hazai labdaszerzésnél és sikeres cselnél. Elképzelni sem tudtuk, mivé változik a stadion, ha a hazaiaknak sikerül gólra váltani egy akciót.A szünetben még arról beszélgettünk a kollégákkal, hogy valószínűleg a második félidő elején betalál a Dortmund, ami majd kissé megváltoztatja a mérkőzést.De nem lett igazunk és a Benfica Mitroglou jóvoltából megszerezte a vezetést a 48. percben. A stadion pedig szó szerint beleremegett. Ez nem költői túlzás, a portugálok addig ugráltak és püfölték székeik támláját, amíg azt nem éreztük, megmozdult a föld alattunk.A németek az utolsó percekig reménykedhettek és tették is. Igyekeztek túlharsogni a hazai tömeget, de a vendégek tizenegyesénél mégis a füttyszó győzött és – ha nem is csak ezért - Pierre-Emerick Aubameyang elhibázta a büntetőt. Ennek legalább annyira örültek a szurkolók, mint a vezető találatnak és a szerencse egészen a mérkőzés végét jelző hármas sípszóig a vendégekkel maradt, így megkezdődhetett az egész éjszakás szieszta a fővárosban. Ha már ezért a meccsére Lisszabonba utaztak, nem érdemes a szállodákban tölteni az este hátra levő részét, a város egyik legnagyobb tere, a Rossio igazi fesztivállá változik és az óvárosba is megéri ellátogatni.