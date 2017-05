Remekelt a győri Cápák védelme, van még esély a rájátszásra

További fotók itt! Fotó: Becs László -

A Cápák előbb hazai pályán kaptak ki az Eger Heroes-tól, majd Budapesten a Cowbells-től. Második hazai mérkőzésüket a Dunaújváros Gorillaz ellen játszották, ezt a mérkőzést 14-0-ra megnyerték., a Győr Sharks 12 év után új edzővel, John Burlesonnal készült a szezonra. Az új edző már januárban megérkezett és teljesen új rendszer hozott a csapat életébe, a védelemben és a támadók között egyaránt."A magyar válogatott játékosa, Becs Péter által vezetett védelmünk hatalmas javuláson ment keresztül az első két mérkőzés alatt, ez meg is mutatkozott a harmadikon, a Gorillaz ellen. Elképesztően jól dolgoztak, rengeteg turnovert szereztek remek helyen, kulcsfontosságú támadásokat playeket tudtak kivédekezni. Egyértelműen övék voltak a fontos momentumok a mérkőzésen, a ligában pedig ők az elsők, akik egyetlen pontot sem engedtek az ellenfél csapatnak. A támadó csapatunknak kicsit több időre van szüksége, hogy ki tudjuk aknázni a bennünk rejlő lehetőségeket. A Gorillaz ellen az első negyedben tudtuk azt hozni, amit szerettünk volna, a további három negyedben azonban már nem ment úgy a játék, ahogy kellett volna. Megoldást kell találnunk arra, hogy az egész mérkőzés alatt érvényesíteni tudjuk az akaratunkat" - mondta el a kisalfold.hu-nak Becs László.A mérkőzés abból a szempontból is különleges volt, hogy a Gorillaz csapatát az a Grátz Vilmos vezette, aki 12 évig volt a Cápák edzője. Emellett a Dunaújváros csapatában korábbi győri játékosok is színre léptek.

"Tavaly ő lett a válogatott szövetségi kapitánya is, ami még több elfoglaltságot jelentett a számára. Nem most kezdett a Dunaújvárossal dolgozni, évek óta edzi őket, ám tavaly válaszút elé került. Ennek ellenére szokatlan helyzet volt, hogy amikor kinéztem a bíróra, őt láttam ott az ellenfél edzőjeként. A csapataink játékosai között egyébként régóta vannak átfedések, volt, hogy tőlük jöttek hozzánk játékosok" - tette hozzá Becs László.A Cápák csapatában két légiós játszik az idei szezonban: Phillip Garcia irányító, és Andres Fernandez elkapó. Idén sokkal nagyobb szerepet kaptak az utánpótlásból érkező fiatalok és a tehetséges, de viszonylag kevesebb rutinnal rendelkező újoncok is."Andres nagyon sokat és jól dolgozik a védelemben, a secondaryben, ami meg is latszik a srácokon. Phillel a támadósorban még finomhangolnunk kell, de ha sikerül, ott sem lesz probléma. Az újoncok, a fiatalok sokat fejlődtek. Olyanok is vannak köztük, akik csak ősszel érkeztek, és ez életük első szezonja. Ennek ellenére jól teljesítenek, nem lehet rájuk panasz" - fűzte hozzá a Cápák játékosa, aki a HFL idei erőviszonyairól is beszélt."Múlt hétvégén teljesen felborultak. Egyetlen csapat áll veretlenül, a tavalyi bajnok, a Miskolc Steelers. Csapatuk nagy részét amerikai és ukrán légiósok teszik ki, a kulcsfontosságú dolgokat pedig ezek a légiósok oldják meg éppúgy, mint tavaly. Az idei szezonban eddig mi tűntünk az esélyteleneknek a két vereség miatt, így nagy meglepetést okoztunk a múlt heti győzelmünkkel."A Cápák szombaton Felsőzsolcán lépnek pályára a Miskolc Steelers ellen.