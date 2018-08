Rangadóra készül az ETO a ZTE ellen - a győri mérkőzés kiemelt kockázatú

– Kiemelt kockázatú mérkőzésnek számít, ezért a rendőrség is ennek megfelelően készül. Információink szerint legalább száz zalai fanatikus érkezik a meccsre – mondja Soós Imre, az ETO ügyvezetője. – Szeretnénk, ha a szurkolóink már az első perctől részesei lehetnének a mérkőzésnek, ezért elővételben az ETO Shopban és online is lehet belépőt vásárolni. Bízunk benne, hogy jó hangulatú rangadót játszunk, ami győri győzelemmel végződik. A ZTE nyáron komoly átalakuláson esett át, a játékoskerete kicserélődött, és jóval merészebb álmaik lehetnek, mint a legutóbbi szezonban.



A siófoki nyitányon a ZTE 3–2-re győzött és becslések szerint háromszáz zalai drukker volt jelen. Ebben azért a nyár is szerepet kapott, hiszen sokan egy vasárnapi strandolással is összekötötték a meccset. Az első hazai találkozón a Csákvár ellen (1–1) kétezer fölé kúszott a hazai nézőszám.



A ZTE FC-nél nyáron állt munkába a korábbi válogatott labdarúgó és a klub játékosa, Sebők József, aki a szervezési osztály tagjaként éppen a szurkolókkal való kapcsolattartást kapta feladatául. Mint elmondta, utat sem a klub, sem pedig a szurkolói csoportok nem szerveznek, s információik szerint nem várható, hogy több százan elutazzanak a kisalföldi városba. Ettől függetlenül biztosan nem marad üresen a vendégdrukkerek számára fenntartott szektor.