Rába ETO futsal - Több tízmillió forint a tartozás?

Marcos Angulo vezetésével elkezdte a 2017/2018-as bajnokságra a felkészülését a címvédő Rába ETO. A keretben nagy volt a változás, távozott több meghatározó játékos: Tomas Drahovsky, Michal Seidler, Harnisch Ákos, Matkovics Gábor is más klubhoz igazolt. A napokban pedig Davide Moura hazatért Portugáliába.Visszatért viszont egykori sikerei színhelyére a korábbi portugál válogatott Fabio Aguiar, mellette érkezett a spanyol Gerard Gonzales Martinez és Klacsák Bence, valamint kölcsönből a kapus, Alasztics Marcell is visszatér a zöld-fehérekhez.Továbbra is a győrieket erősíti a két spanyol légiós, Juanra és Alex, így várhatóan ismét a bajnoki aranyéremért lesz harcban a Rába, bár brazil és spanyol légiósokkal erősített a nagy riválisnak számító Berettyóújfalu és a Szombathelyi Haladás is.Gond lehet azonban, hogy nem a megszokott környezetben készülhet a címvédő Rába-parti együttes. Információnk szerint, bár a játékosok a Magvassyban öltöznek át, a sportcsarnok helyett a viszonylag közeli Lukács-iskola tornatermében edzenek a magyar bajnok futsalosai.Úgy tudjuk, több tízmilliós bérleti díjjal tartozik a klub.Megkerestük a Magvassy-csarnok és az Audi-aréna létesítményvezetőjét. A korábbi kiváló futballista, Turbék István az általunk hallott hátralékról nem nyilatkozhatott.

„Egyelőre nincs érvényes szerződés az üzemeltető és a klub között, így valóban nem a Magvassy-csarnokban edzenek a futsalcsapat játékosai" – árulta el a létesítményvezető.

Kerestük a Rába ETO illetékeseit, Zsiray László nemzetközi igazgató azt mondta, egy korábbi megállapodás értelmében gyakorolhat az együttes a Lukács-iskolában:

„A csapat kerete amúgy sem teljes, sokan készülnek a válogatottal, amely fontos pótselejtezőt játszik. Mivel a Magvassy-csarnok használatáról nincs érvényes szerződésünk, úgy döntöttünk, hogy kihasználjuk az iskola nyújtotta lehetőséget – fogalmazott Zsiray László, aki a hátralék tényéről nem kívánt nyilatkozni. – Októberben kezdődik csupán a bajnokság, addigra nyilván meglesz a megállapodás és minden visszatérhet a régi, megszokott medrébe."

Fotónk illusztráció

Bár senki nem erősítette meg, úgy tudjuk, a futsalklub a bérleti díj nagyjából kétharmadát nem egyenlítette ki a legutóbbi fél évben.