Profi zászlók az amatőr játékvezetőknek

Horváth László, Bolla Péter és Bay Ferenc az új, úgynevezett bipzászlókkal. Fotó: O.J.P.

Hétvégén debütálnak a megyei I. osztályban azok az úgynevezett bipzászlók, amelyeket az MLSZ Győr-Moson-Sopron Megyei Igazgatósága vásárolt, s Bolla Péter társadalmi elnök és Horváth László igazgató adott át tegnap a játékvezetői bizottságot képviselő egykori elismert játékvezetőnek, Bay Ferencnek.Összesen tíz pár, az élvonalban is használt bipzászlót vásárolt a szövetség. Ezek segítségével az asszisztensek nem csupán „lengethetnek", hanem a zászlón lévő gombbal jelezhetnek is a játékvezetőnek, akinek karján pittyen és rezeghet az érzékelő, így mindenképp észreveszi kollégája intését.„Kiváló minőségű, angol gyártmányú zászlókról van szó, ilyeneket használnak a nemzeti bajnokságokban, s mivel hetente hét találkozót rendezünk a megyei első osztályban, az országban elsőként kötelezővé is tesszük a használatukat ebben a csoportban. Az új zászlókat átadjuk a megyei játékvezetői csoportoknak, melyeket hétvégén már használatba is vehetnek" – fogalmazott Horváth László igazgató.

Új pályák idehaza

A Magyar Labdarúgó Szövetség kimutatása szerint az elmúlt hét évben 1002 labdarúgópálya épült Magyarországon. Sportszervezetek és alapítványok által 521, az MLSZ által az országos pályaépítési programban 481. Ezekből 276 műfüves grundpálya, 6 strandfocipálya, 12 rekortánpálya, 25 élő füves és 506 műfüves kispálya, 18 műfüves félpálya, 97 műfüves nagypálya, valamint 62 élő füves nagypálya.

„Bízom benne, ezek a zászlók elősegítik a labdarúgás színvonalának növekedését mind a játékvezetés, mind a játékosok teljesítményének terén" – mondta Bay Ferenc.„Jövőbe mutató zászlókat kapnak a játékvezetőink, azt gondolom, fontos előrelépés ez, s reményeink szerint akár még több ilyen zászló is kerülhet a megyébe" – tette hozzá Bolla Péter, aki kiemelte, az MLSZ és a magyar kormány még soha ennyi pénzt nem költött az amatőr labdarúgásra.„Nem csupán stadionok, hanem rengeteg futballpálya is épült, megújult az elmúlt években, ami az amatőr labdarúgók, a lakosság sportolási lehetőségeit is növeli. Szükség is van ezekre, hiszen még mindig a futball a legnépszerűbb játék idehaza. Nem kidobott pénz ez a támogatás, hiszen a labdarúgás által sokkal több lesz az egészséges ember. Az elmúlt hét évben ezerkét új normál, műfüves, kis- és nagypálya épült meg az országban, több mint ezerötszáz játéktér újult meg, ebből száztizenhárom Győr-Moson-Sopron megyében. Az igazolt játékosok száma növekszik, s nyilván kell még idő, hogy mindez az eredményességben is megmutatkozzon, ezek a beruházások szükségesek, s kiváló alapok ehhez."