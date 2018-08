Preszellernek nem fáj a hatvan

A korábbi győri futballista idén júliusban, a Rába-parti vb-teraszon már szakértőként...

...és évekkel ezelőtt játékosként, pályára lépés előtt.

A győriek korábbi ezüst- és bronzérmese hétszer húzhatta magára a válogatott címeres mezét, s bár Mosonmagyaróváron született, Székesfehérváron lett első osztályú labdarúgó. Mindjárt az első mérkőzésen akapuba is talált, s nem véletlen, hogy aztán előbb Szombathelyre, majd az ETO-hoz került. A sikeres győri évek után idegenlégiósként egy évet játszott Svédországban, majd miután hazatért, az MTK-nál folytatta a pályafutását. Ezután Ausztriában játszott, végül Kapuváron és Bajcson alacsonyabb osztályban fejezte be játékos-pályafutását. Nemrég az ETO szakmai igazgatója, vezetőedzője és utánpótlás-vezetője is volt, jelenleg a klub U19-es csapatának az edzője.„Szerencsére sokan felköszöntöttek, s érdeklődtek, hogy vagyok – kezdi a volt futballista. – Nekik is csak annyit mondtam, bár sok a hatvan, azért nem fáj annyira... Elégedett vagyok a pályafutásommal, szép éveket töltöttem a pályán. Jól vagyok, azt csinálhatom, amit szeretek, a futballban és korábbi klubomban dolgozhatok. A térdem ugyan már nem a régi, de menni még tudok, még ha kell is a fájdalomcsillapító."Az egykori válogatott játékos azt reméli, az ETO hamarosan visszatérhet az NB I-be.„Nagyon nehéz lesz visszajutni az élvonalba, mert sok most az egyforma képességű csapat a másodosztályban. Bár a klubunk anyagi helyzete stabilizálódott, tisztában vagyunk vele, hogy a feljutáshoz még ennél is több pénz kellene. Dolgozunk becsülettel, akadnak most is olyan tehetséges fiatalok, akikre büszke lehet majd az ETO."A volt futballista az extrém sportokban is jártas. Búvárkodott, s száznál többször ugrott ejtőernyővel. Szerette volna megdönteni a magassági ugrás rekordját.„Ez utóbbi már csak álom marad. A térdem miatt már amúgy sem ugrálhatok" – tette hozzá az ETO egykori kiválósága.