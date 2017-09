Prágából jelentjük: a két rivális klasszis, Federer és Nadal egy csapatban üti a labdát - fotók

Munkatársunk helyszíni tudósítása

Borg, Nadal, Cilics, Thiem, Berdych, Federer és Zverev - ők képvisel Európát Prágában.

Ha tömören fogalmazzuk meg, mi a Laver Kupa, akkor a következőt érezzük: Roger Federer és Rafael Nadal másfél évtizede rivalizál a világ legjelentősebb teniszversenyein, de most először azonos csapatban játszanak. Hogy összeáll-e a Federer-Nadal páros az európai válogatott színeiben, egyelőre nyitott kérdés. 14 ezer teniszrajongónak erre a történelmi pillanatra még várnia kell a cseh fővárosban. Pénteken nem fognak együtt pályára lépni, de valami azt súgja, hogy a hétvégén igen.A Laver Kupát Federer menedzserirodája hozta tető alá. A háromnapos csapatverseny során "Európa" és a "Világ" legjobbjai néznek egymással farkasszemet. Az európai csapatot Roger és Rafa mellett a német Zverev, a horvát Cilics, az osztrák Thiem és a cseh Berdych alkotja, a kapitány pedig Björn Borg. Ha rosszmájúak akarunk lenni, akkor a "Világnak" akkor van a legtöbb esélye, ha a kapitányuk, John McEnroe is beszáll teniszezni. De nem vagyunk rosszmájúak és különben sem ilyen fekete-fehér a kép.

Fél nap alatt elkelt az összes jegy



A Laver Kupára meglehetősen borsos áron piacra dobott jegyeket fél nap alatt kapkodták el a teniszszurkolók. A prágai O2 aréna közleménye szerint a jegyek hamarabb elfogytak, mint a Csehországban rendezett jégkorong világbajnokság döntőjére 2015-ben.

Federer egyelőre pihen



Pénteken Cilics Tiafoéval, Thiem Isnerrel, Zverev Shapovalovval mérkőzik, míg párosban a Nadal-Berdych és Kyrgios-Sock párosnak szavazott bizalmat Borg és McEnroe. A szabály szerint mindkét csapatból legalább két nap játszania kell az összes játékosnak, vagyis szombaton és vasárnap Federer biztosan ütőt ragad. Mindhárom nap 3 egyest és 1 párost rendeznek.

Ugyan Federernek, Nadalnak, Djokovicsnak, Murraynek és Wawrinkának köszönhetően az Öreg-kontinens mindent vitt a teniszvilágban az elmúlt 15 évben, azt nem szabad elfelejteni, hogy jelenleg más kontinensekről ragyogó tehetségű fiatalok robbannak épp be. "Hiszem, hogy öt év múlva komoly esélyünk lesz a Laver Kupa elhódítására" - mondta ennek kapcsán McEnroe. Nehéz vele vitatkozni: a kanadai Shapovalov 18 éves és már legyőzte Nadalt, a 21 éves ausztrál Kyrgios a spanyol skalpja mellett már Federerét is megszerezte. Rajtuk kívül az amerikai éljátékosok (Isner, Querrey, Sock és Tiafoe) alkotják a "Világot". A lebonyolítási rendszer garantáltan tartogat izgalmakat és ahogy McEnroe rámutatott: az esélytelen csapatnak kedvez. Pénteken 1 pont jár egy győzelemért, szombaton már 2, míg vasárnap 3.A prágai sajtótájékoztatón a legtöbb kérdést Federer kapta. "Gondolta volna egy évvel ezelőtt, hogy újra uralhatják a teniszvilágot Nadallal?" - vetődött fel. "Meglepett, de gyorsan történt minden. Egy éve ilyenkor Rafát meglátogattam a teniszakadémiája átadásán Mallorcán és a sérüléseink miatt csak kispályán ütöttünk párat. Messze voltunk ekkor attól, hogy esélyesként induljunk a Grand Slameken" - hangzott a válasz. Arra a kérdésre, honnan jött az ötlet a Laver Kupára, a svájci azt felelte: "rendkívül becsülöm a múlt bajnokait és Laver, Borg, McEnroe pályafutása előtt akartam így tisztelegni". Ha már Borg szóba került: a svéd legenda elmúlt 60 éves, ám eddig nem vállalt edzői szerepet és szövetségi kapitányként sem próbálta ki magát. Most egyszerre adhat tanácsokat párizsi és wimbledoni utódainak, Rafának és Rogernek. A két szupersztár leszögezte: a Laver Kupa nem bemutató verseny, komoly, éles csatákat várnak a játékostársaktól.(Szombaton hosszabban olvashatnak a prágai versenyről és Federer életszemléletéről.)