Portugália-Magyarország előtt - kollégánk Lisszabonból friss infókat és sok fotót küldött!

A Benfica és portugál válogatott labdarúgója, Pizzi válaszolt az újságíróknak ma délelőtt. A játékost főleg az április elsejei Benfica-Porto rangadóról faggatták a helyi médiumok, de természetesen a magyar csapatról is sokan kérdezték, köztük mi is."Remek csapata van Magyarországnak. Több játékosuk is nagyon erős, de ha mondanom kell egy nevet, akkor a kapitány, Dzsudzsák a legjobb" – válaszolta a Kisalföld kérdésére. A portugál labdarúgó szerint egyébként sok tehetséges fiatal nevelődik Magyarországon, a helyi klubokban, akik csak néhány év kell, és Európa legnagyobb egyesületeihez igazolhatnak. "Ez a futball evolúciója" – mondta."Tisztelem a magyar csapatban, hogy támadó focit játszanak. Akik Portugáliába jönnek, szinte mindig végig védekeznek a meccs alatt és csak várják a lehetőséget. A magyarok nem ilyenek, nem erre számítok tőlük. Különösen Dzsudzsák vezet rengeteg támadást. És emellett ők egy fiatal keret" – folytatta a sajtótájékoztatót, ahol még azt is elmondta, az Európa-bajnokságra is emlékezve, nem hiszi, hogy könnyű mérkőzés vár rájuk, főleg hogy mindkét ország a második helyért küzd.Pizzi eddig még nem mutatkozott be a portugál felnőtt válogatottban, a padon várta a lehetőséget. Természetesen ezzel kapcsolatban is kapott kérdéseket. "Keményen dolgozom és nagyon boldog lennék, ha az edző lehetőséget adna nekem éppen itthon, éppen a klubom stadionjában. Meglátjuk."A beszélgetés után, a mérkőzés helyszínén, az Estadio da Luz gyepén kezdte meg az edzést a portugál válogatott, aminek első negyedóráját a sajtó is megtekinthette. A keret a bemelegítés után néhány alap gyakorlatot végzett, aztán a labdák is előkerültek. Sajnos nekünk itt befejeződött a látogatás.