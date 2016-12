Pintér Attila a Puskás Akadémia új vezetőedzője

Pintér Attila távozott az élvonalbeli Mezőkövesd Zsóry labdarúgócsapatától és az NB II-ben listavezető Puskás Akadémia vezetőedzője lett.



A felcsúti klub csütörtökön a honlapján jelentette be, hogy hároméves szerződést kötött az 50 éves szakemberrel.



"A Puskás név és Öcsi bácsi múltja is kötelez. Tisztában vagyok vele, hogy mit akarnak elérni Felcsúton. Szeretem a kihívásokat, a nagy feladatokat, így nem is volt kérdéses, hogy három évre elvállaljam a megbízást. Nagyon bízom benne, hogy meg fogjuk valósítani célkitűzésünket, ami nem lehet más, mint a feljutás" - idézte a honlap a korábbi szövetségi kapitányt.



A szakember köszönetet mondott a mezőkövesdi klub vezetőinek, amiért hozzájárultak a távozásához.



"Olyan pozícióban hagyom ott a csapatot, hogy a kitűzött céljaikat teljesíteni tudják. Köszönöm a játékosoknak a kiváló munkát, nélkülük nem itt tartanánk. Örülök, hogy velük dolgozhattam" - mondta Pintér, akinek az irányításával a Mezőkövesd jól futballozott az OTP Bank Ligában, ennek eredményeként 19 fordulót követően az ötödik helyen áll.