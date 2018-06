Pénzbüntetést és figyelmeztetést kapott Xhaka és Shaqiri

A Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) fegyelmi bizottsága 10 ezer svájci frankra (2,8 millió forint) büntette, valamint figyelmeztette a svájci Granit Xhakát és Xherdan Shaqirit a Szerbia elleni világbajnoki csoportmérkőzésen bemutatott gólörömük miatt.



A világszervezet hétfői indoklása szerint a labdarúgóknak "a tisztességes játék elleni sportszerűtlen vétségük" miatt kell fizetnie.



A FIFA a csapatkapitány Stephan Lichtsteinert ötezer svájci frankra (1,4 millió forint) büntette, mert csatlakozott társai gólöröméhez.



A 2-1-re megnyert péntek esti, kalinyingrádi meccsen a válogatott gólszerzői, az albán, illetve koszovói albán származású Xhaka és Shaqiri az albán jelképnek számító kétfejű sast formázták a kezükkel a találatuk után.

Szerbia nem ismeri el Koszovó függetlenségét, a két ország kapcsolata továbbra is rendkívül feszült.

A nemzetközi szövetség elmarasztalta a szerb szövetséget (FSS) is, amiért a csapat szurkolói politikai tartalmú feliratokat, jelképeket mutattak fel a lelátón. Nekik 54 ezer svájci frankot (15,2 millió forint) kell befizetniük.

Slavia Kokezát, az FSS elnökét, valamint a szerb válogatott szövetségi kapitányát, Mladen Krstajicot is megbüntették (5000-5000 svájci frank) a mérkőzés játékvezetőjére tett megjegyzéseik miatt. Utóbbi úgy fogalmazott, Felix Brych játékvezetőnek a hágai Nemzetközi Törvényszék előtt kellene felelnie cselekedeteiért.