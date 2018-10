Pénteken rajtol az U23-as Judo Európa-bajnokság Győrben!

A U23-as Európa-bajnokságra negyven ország több mint háromszáz judósát nevezték, a magyar színeket kilenc férfi és kilenc női versenyző képviseli. Két utolsó U23-as Eb-aranyunkat Gercsák Szabina szerezte, a miskolciak csillaga Pozsonyban (2015) és Tel-Avivban (2016) sem talált legyőzőre, Podgoricában (2017) pedig a dobogó harmadik fokára állhatott.



A magyar válogatott legnevesebb tagja az a GercsákSzabina lesz, aki már a felnőttek között is állhatott az Európa-bajnoki dobogón. Rajta kívül az éremesélyesekkörébe tartozik az idei felnőtt Európa-bajnokságon ötödik helyezett, junior Európa-bajnok Pupp Réka, az ugyancsak junior Európa-bajnok Szigetvári Mercédesz, a junior Eb-bronzérmes Tóth Fanni vagy az ifjúsági Eb-bronzérmesKárpáti Emese. A nőknél tatamira lép majd a még ifjúsági olimpiai bajnok, mindössze tizenhét esztendős Özbas Szofi is.



A férfiaknál elsősorban fiatal reménységekkel indulunk harcba, valamennyiük részéről nagy sikernek számítana a dobogó elérése az U23-as Európa-bajnokságon.



AZ U23-AS EURÓPA-BAJNOKSÁG PROGRAMJA



2018. november 2., péntek

Férfi 60 kg (címvédő: Gamzat Zairbekov, orosz; magyar induló: –)

Férfi 66 kg (címvédő: Dmitrij Minkov, fehérorosz; magyar induló: Boros Bence, Kaposvári JK; Cseh Márk, Kecskeméti JC)

Női 48 kg (címvédő: Maria Siderot, portugál; magyar induló: –)

Női 52 kg (címvédő: Distria Krasniqi, koszovói; magyar induló: Pupp Réka, Atomerőmű SE; Kopasz Fanni, Szegedi JSE)

Női 57 kg (címvédő: Amelie Stoll, német; magyar induló: Kovács Kitti, BHSE)



2018. november 3., szombat

Férfi 73 kg (címvédő: Szalan Ondar, orosz; magyar induló: –)

Férfi 81 kg (címvédő: Dorin Gotonoaga, moldovai; magyar induló: Tóth Benedek, Rákosvidéke Hajtós DSE; Gőz Roland, KSI SE)

Női 63 kg (címvédő: Geke van den Berg, holland; magyar induló: Özbas Szofi, Ceglédi VSE)

Női 70 kg (címvédő: Hilde Jeger, holland; magyar induló: Gercsák Szabina, DVTK-Miskolci JC; Lőrinc Renáta, UTE)



2018. november 4., vasárnap

Férfi 90 kg (címvédő: Mihail Igolnyikov, orosz; magyar induló: Tóth Apor, Miskolci VSC; Veres Márton, KSI SE)

Férfi 100 kg (címvédő: Daniel Mukete, belga; magyar induló: Vég Zsombor, Ceglédi VSE; Árvai Péter, Ceglédi VSE)

Férfi +100 kg (címvédő: Tamerlan Basajev, orosz; magyar induló: Waczulik Richárd, UTE)

Női 78 kg (címvédő: Anna-Maria Wagner, német; magyar induló: Tóth Fanni, KSI SE)

Női +78 kg (címvédő: Vaszilina Kiricsenko, ukrán; magyar induló: Kárpáti Emese, KSI SE; Szigetvári Mercédesz, Mogyi-Bajai JC)



ÉRMEKÉRT INDULUNK HARCBA



Két érem és két pontszerző helyezés megszerzését reális célkitűzésnek tartják a szövetségi kapitányok a pénteken kezdődő győri U23-as Európa-bajnokság előtt. „Összességében ez egy teljesíthető clkitűzés, de hozzá kell tennem, ezúttal várhatóan nem a fiúk oldaláról kerülnek majd hozzánk az érmek – mondta Pánczél Gábor a magyar férfiválogatott szövetségi kapitánya. – Ez egy nagyon fiatal, már a 2024-es olimpiára készülő társaság, számukra az U23-as Európa-bajnokság egy nagyon komyol szintfelmérő verseny lesz. Részemről pontszerző helyezések megszerzése az elvárás a srácok felé, reálisan az ötödik-hetedik helyen elérésére van esély. Ez természetesen nem zárja ki, hogy valaki kiugró teljesítménnyel akár a dobogóra is felállhasson."



„A lányok részéről két érem és egy pontszerző helyezés megszerzésével elégedett lennék, a mezőnyt átnézve ez teljesen reális lehet, de akár három érem is benne van a csapatban, Pupp Réka, Gercsák Szabina, Szigetvári Mercédesz és Kárpáti Emese is az éremesélyesek közé tartozik, sokat dob a képen, hogy Réka és Szabina már a felnőttek között is letette a névjegyét" – vélekedett Toncs Péter női szövetségi kapitány.



MÁR 54 ÉREMNÉL JÁRUNK



A 23 évnél fiatalabbak számára kiírt kontinensbajnokságokon eddig ötvennégy érmet – közte huszonegy aranyat – gyűjtöttek eddig a magyar judósok. Győrben bővülhet a dicsőséglista! Az első – nem hivatalos – Európa-bajnokságot 2003-ban Örményország fővárosában rendezték meg, s a mieink rögtön négy érmet gyűjtöttek, Csernoviczki Éva és Neu Gábor a dobogó legfelső fokára állhatott. Előbbi olimpiai és világbajnoki bronzéremig, két Európa-bajnoki címig (összesen tizenegy felnőtt Eb-éremig) jutott, s még mindig gyarapíthatja sikerlistáját, utóbbinak viszont Ungvári Miklóssal egy súlycsoportban versenyzőként nem sok világverseny jutott, napjainkban a BHSE edzőjeként másokat igyekszik oda eljuttatni.



A mögöttünk hagyott másfél évtized során összesen huszonegy aranyérmet nyertek a mieink, a legnagyobb U23-as specialista a napokban édesanyává vált Joó Abigél nevéhez fűződik: a KSI SE csillaga négy alkalommal lett a korosztály Európa-bajnoka, összesen öt érmet gyűjtött.



Ugyancsak öt érmet (két arany, egy ezüst, két bronz) jegyez Baczkó Bernadett, de a „nagyok" közé tartozik a már említett Csernoviczki Éva, illetve Bor Barna három-három, Tóth Krisztián és Gercsák Szabina pedig két-két U23-as kontinensbajnoki címmel. Utóbbi a hétvégén Győrben gyarapíthatja Európa-bajnoki címeinek számát…





MAGYAR ÉRMESEK AZ U23-AS EURÓPA-BAJNOKSÁGOK TÖRTÉNETÉBEN



ARANY (21)

Csernoviczki Éva (48 kg; 2003, Jereván – nem hivatalos Eb)

Neu Gábor (66; 2003, Jereván – nem hivatalos Eb)

Hadfi Dániel (100; 2004, Ljubljana)

Csernoviczki Éva (48; 2006, Moszkva)

Bor Barna (+100; 2006, Moszkva)

Burján László (60; 2007, Salzburg)

Baczkó Bernadett (57; 2007, Salzburg)

Bor Barna (+100; 2007, Salzburg)

Csernoviczki Éva (48; 2008, Zágráb)

Baczkó Bernadett (57; 2008, Zágráb)

Bor Barna (+100; 2008, Zágráb)

Joó Abigél (70; 2009, Antalya)

Ungvári Attila (73; 2010, Szarajevó)

Joó Abigél (78; 2010, Szarajevó)

Zámbori Bence (66; 2011, Tyumeny)

Tóth Krisztián (81; 2011, Tyumeny)

Joó Abigél (78; 2011, Tyumeny)

Szabó Franciska (70; 2012, Prága)

Joó Abigél (78; 2012, Prága)

Hagyó Gábor (66; 2013, Samokov)

Tóth Krisztián (90; 2013, Samokov)

Gercsák Szabina (70; 2015, Pozsony)

Gercsák Szabina (70; 2016, Tel-Aviv)



EZÜST (8)

Baczkó Bernadett (57; 2003, Jereván – nem hivatalos Eb)

Szabó Brigitta (63; 2006, Moszkva)

Mészáros Anett (70; 2006, Moszkva)

Csernoviczki Éva (48; 2007, Salzburg)

Ungvári Attila (73; 2009, Antalya)

Krizsán Szabolcs (81; 2009, Antalya)

Krizsán Szabolcs (81; 2010, Szarajevó)

Szabó Csaba (60; 2016, Tel-Aviv)

Pupp Réka (48; 2016, Tel-Aviv)



BRONZ (25)

Budai Anita (70; 2003, Jereván – nem hivatalos Eb)

Budai Anita (70; 2004, Ljubljana)

Bor Barna (+100; 2004, Ljubljana)

Perge Ilona (48; 2005, Kijev)

Baczkó Bernadett (57; 2005, Kijev)

Szabó Brigitta (63; 2005, Kijev)

Mészáros Anett (70; 2005, Kijev)

Perge Ilona (52; 2006, Moszkva)

Baczkó Bernadett (57; 2006, Moszkva)

Burján László (60; 2006, Moszkva)

Ungvári Attila (66; 2007, Salzburg)

Joó Abigél (63; 2007, Salzburg)

Mészáros Anett (70; 2008, Zágráb)

Maros Barbara (52; 2009, Antalya)

Gáspár Eszter (63; 2009, Antalya)

Gorjánácz Zsolt (66; 2011, Tyumeny)

Gáspár Eszter (63; 2011, Tyumeny)

Gorjánácz Zsolt (66; 2012, Prága)

Tóth Krisztián (90; 2012, Prága)

Szabó Franciska (70; 2013, Samokov)

Pupp Réka (48; 2015, Pozsony)

Salánki Evelin (78; 2015, Pozsony)

Fogasy Gergő (100; 2015, Pozsony)

Demeter Bendegúz (+100; 2015, Pozsony)

Szabó Katinka (52; 2016, Tel-Aviv)

Gercsák Szabina (70; 2017, Podgorica)