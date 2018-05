Pénteken elrajtol a Giro d'Italia - Történelmi triplázásra készül Chris Froome

Lehetséges eltiltása árnyékában történelmi triplázásra készül Chris Froome a pénteken rajtoló 101. Giro d'Italia országúti kerékpáros körversenyen.



A 32 éves brit versenyző tavaly a Tour de France mellett a Vuelta a Espanán is diadalmaskodott, márpedig mióta 1995-től a Vueltát a Tour de France után rendezik, még senkinek nem sikerült egymás után mindhárom körversenyt megnyernie.



Két olyan kerekes van, aki a régi lebonyolítási rendszer szerint - akkor a Vueltával indult a szezon, majd azt követte a Giro, és a Tour - egymás után legalább három körversenyt nyert: a belga Eddy Merckx 1972-73-ban sorozatban négyszer, míg Bernard Hinault 1982-83-ban háromszor ünnepelhetett elsőséget.



Froome esetleges triplázását beárnyékolja a tény, hogy december közepén kiderült róla: pozitív tesztet produkált a 2017-es spanyol körversenyen. A szeptember 7-én adott mintájában az asztmás rohamok kezelésére és megelőzésére alkalmas szalbutamol magas szintjét, a megengedett érték kétszeresét mutatták ki. Az összetettben győztes Froome tagadta, hogy bármilyen szabályt megsértett volna, mert engedéllyel használja a készítményt. A Vueltán elmondása szerint rosszabbodott az állapota, így csapata, a Sky orvosának javaslatára és engedélyével növelték a megszokott adagját. Döntés a Tour előtt várható, s bár voltak olyan vélemények, hogy az ügy lezárultáig csapatának nem kellene versenyeztetnie a kétszeres olimpiai bronzérmest, a neve mégis szerepel a Sky indulói listáján.



Froome eddig mindössze kétszer, 2009-ben és 2010-ben versenyzett az olasz körversenyen, de akkoriban még nem tartozott a legjobbak közé, így első Giro-diadalára hajt, amellyel a kerékpársportban hetedikként érné el, hogy mindhárom háromhetes viadalon győzött. Ez korábban csak a francia Jacques Anquetilnek és Bernard Hinault-nak, a belga Eddy Merckxnek, a spanyol Alberto Contadornak, valamint az olasz Felice Gimondinak és Vincenzo Nibalinak sikerült.



A legnagyobb ellenfelei a történelmi triplázás végrehajtásában a címvédő Tom Dumoulin, valamint - az első három, izraeli szakaszt leszámítva - hazai utakon tekerő Fabio Aru lehetnek, de számolni kell a kolumbiai Miguel Ángel Lópezzel is. A Sunweb holland kerekese számára az elsődleges idei cél a címvédés annak ellenére, hogy tervei szerint elindul a Touron is. A 2015-ös Vueltán győztes olasz bringás első hazai diadaláért hajt majd, ugyanis 2014-ben harmadik, egy évvel később pedig második lett. A két egyéni időfutam inkább Dumoulinnek kedvezhet, ám a záró héten több olyan hegyekkel tarkított etap lesz, amelyek várhatóan inkább Froome-nak fekszenek majd, vagy éppen az Asztana mindössze 24 éves kapitányának, Lópeznek, akitől idén várják az igazi áttörést.



Az idei Giro d'Italiát csúcsot jelentő 198 országban közvetíti majd 18 televíziós társaság - a viadal honlapja szerint. A 22 csapat 176 versenyzője a jeruzsálemi rajttól összesen 3562,9 kilométert tesz meg a római befutóig.



A pénteken Izraelben rajtoló 101. Giro d'Italia országúti kerékpáros körverseny programja:

május 4., péntek: 1. szakasz, Jeruzsálem, 9,7 km, egyéni időfutam

május 5., szombat: 2. szakasz, Haifa - Tel-Aviv, 167 km

május 6., vasárnap: 3. szakasz, Be'er-Sheva - Eilat, 229 km

május 8., kedd: 4. szakasz, Catania-Caltagirone, 198 km

május 9., szerda: 5. szakasz, Agrigento-Santa Ninfa, 153 km

május 10., csütörtök: 6. szakasz, Caltanissetta-Etna, 164 km, hegyi befutó

május 11., péntek: 7. szakasz, Pizzo-Praia a Mare, 159 km

május 12., szombat: 8. szakasz, Praia a Mare-Montevergine di Mercogliano, 209 km, hegyi befutó

május 13., vasárnap: 9. szakasz, Pesco Sannita-Gran Sasso d'Italia, 225 km, hegyi befutó

május 15., kedd: 10. szakasz, Penne-Gualdo Tadino, 239 km

május 16., szerda: 11. szakasz, Assisi-Osimo, 156 km

május 17., csütörtök: 12. szakasz, Osimo-Imola, 214 km

május 18., péntek: 13. szakasz, Ferrara-Nervesa della Battaglia, 180 km

május 19., szombat: 14. szakasz, San Vito al Tagliamento-Monte Zoncolan, 186 km, hegyi befutó

május 20., vasárnap: 15. szakasz, Tolmezzo-Sappada, 176 km, hegyi befutó

május 22., kedd: 16. szakasz, Trento-Rovereto, 34,2 km, egyéni időfutam

május 23., szerda: 17. szakasz, Riva del Garda-Iseo, 155 km

május 24., csütörtök: 18. szakasz, Abbiategrasso-Prato Nevoso, 196 km, hegyi befutó

május 25., péntek: 19. szakasz, Venaria Reale-Bardonecchia, 184 km, hegyi befutó

május 26., szombat: 20. szakasz, Susa-Cervinia, 214 km, hegyi befutó

május 27., vasárnap: 21. szakasz, Róma és környéke, 115 km



Az utóbbi tíz év győztesei:

2008: Alberto Contador (spanyol)

2009: Gyenyisz Mencsov (orosz)

2010: Ivan Basso (olasz)

2011: Michele Scarponi (olasz)

2012: Ryder Hesjedal (kanadai)

2013: Vincenzo Nibali (olasz)

2014: Nairo Quintana (kolumbiai)

2015: Contador

2016: Nibali

2017: Tom Dumoulin (holland)



A Giro d'Italia örökranglistájának élmezőnye:

5: Alfredo Binda (olasz), Fausto Coppi (olasz), Eddy Merckx (belga)

3: Giovanni Brunero (olasz), Gino Bartali (olasz), Fiorenzo Magni (olasz), Felice Gimondi (olasz), Bernard Hinault (francia)