Peaty 57 másodperc alá vinné a 100 méteres mellúszás világcsúcsát

Csütörtöki nyilatkozata szerint egyik fő célja a 100 méteres távon tartott világcsúcsának továbbjavítása, s azt szeretné, ha ő kerülne először az 57, majd az 56 másodperces határ alá. Jelenleg 57.13-mal áll a rekordlista élén, ezt az olimpiai aranyat érő időt tavaly nyáron, a szám riói döntőjében úszta.



Peaty emellett ötszörös világbajnok és nyolcszoros Európa-bajnok is, aki idén nyáron a budapesti vizes vb-n mind 100, mind 50 méteren győzött a Duna Arénában. Utóbbi számban kétszer is rekordot javított a magyar fővárosban: előbb a selejtezőben ért célba 26.10 másodperc alatt, majd az elődöntőben áttörte az álomhatárt is: 25.95-tel csapott a célba.