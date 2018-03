Pannonhalmi kosaras fiúk nyerték a diákolimpiát - fotó

A bajnok pannonhalmi csapat

A pécsi hétvégén az V-VI. korcsoport fináléjában az ország legjobb 20-20 csapatának fiataljai küzdöttek meg a „Magyarország diákolimpiai bajnoka" címért. A háromnapos verseny mérkőzéseit egyszerre négy helyszínen rendezték meg. A hétvégi eseményt a Baranya Megyei Diáksport Tanács szervezte a Magyar Diáksport Szövetség megbízásából.A kosárlabda hazánkban is az egyik legnépszerűbb csapatsportág, amit nemcsak egyesületi, hanem iskolai keretek között is rengeteg fiatal űz. Előnye, hogy nemcsak beltéren, hanem kültéren egyaránt lehet játszani, rengeteg kosárpalánkot, streetball pályát lehet már látni országszerte a parkokban. Az igen kedvelt sportág a Diákolimpia versenysorozatnak is része. A 2017/2018-as tanévben 125 fiú és 68 leány csapat nevezett az amatőr bajnokságba, a „B" kategória feltétele, hogy a nevezők nem lehetnek kosárlabda egyesületnél leigazolt sportolók, tehát csak iskolai keretek között játszanak. Örvendetes, hogy az amatőr kategória résztvevőinek száma mintegy 30 csapattal nőtt a tavalyihoz képest, tehát a hobbikosarasok száma is szépen gyarapodik.

A háromnapos küzdelemben az alábbi iskolák szerezték meg a dobogós helyezéseket.



Lánycsapatok versenye - V-VI. korcsoport

aranyérem - Karcagi Nagykun Református Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium

ezüstérem - Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium

bronzérem - Nikola Tesla Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium



Fiúcsapatok versenye - V-VI. korcsoport

aranyérem - Pannonhalmi Bencés Gimnázium, Egyházzenei Szakgimnázium és Szakkollégium

ezüstérem - Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma és Általános Iskolája

bronzérem - Nikola Tesla Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium

Különdíjasok - Leányok:

All Star" csapat:

Borbély Izabella (Debrecen)

Zivkovic Lara (Budapest)

Pikó Zita (Mezőberény)

Fehér Adrienn (Karcag)

Nagy Klaudia (Karcag)

MVP: Fehér Adrienn (Karcag)

Legeredményesebb testnevelő: Őrlős Zoltán (Karcag)

Különdíjasok - Fiúk:

„All Star" csapat:

Tolnai Gergő (Kaposvár)

Sujic Stefan (Budapest)

Bencző Árpád (Debrecen)

Tóth Máté (Pannonhalma)

Láng Rudolf (Pannonhalma)

MVP: Tóth Máté (Pannonhalma)

Legeredményesebb testnevelő: Erdőssy István (Pannonhalma)

A Pécsett megrendezett Országos Döntő fináléjába a 20-20 legjobb fiú-és lánycsapat került be. A hétvégi eseményen részt vett Dr. Őri László, Pécs Megyei Jogú Város alpolgármestere és Páva Péter, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Pécs Tankerületének igazgatója. Az ünnepi köszöntőket követően a versenyző fiatalok diákolimpiai esküt tettek, majd péntektől-vasárnapig a csapatküzdelmeké volt a pálya.A versenyek végén a korcsoport legjobb három lány- és fiúcsapatának kiváló teljesítményét éremmel és serleggel díjazták, minden résztvevő pedig oklevélben részesült. Mindkét nem győztese egy évig őrizheti a Magyar Diáksport Szövetség által alapított vándorserleget. A díjazottakon túl a küzdelmek végén kihirdették az “All star" csapatot is.A Diákolimpia versenyek fővédnöke Áder János, védnökei közt pedig megtalálható többek között Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere, Dr. Szabó Tünde sportért felelős államtitkár és Dr. Palkovics László közoktatásért felelős államtitkár is.A hétvégi versenynek otthont adó Pécsett nagy támogatottsága és elismerése van a sportnak. A kosárlabda kiemelten azon mozgásformák egyike, amely sok örömet szerez a baranyai megyeszékhelynek. Pécs élvonalbeli női és férfi csapattal büszkélkedhet, közülük a hölgyek igen komoly nemzetközi sikerrel is bírnak: a Mizo-Pécsnek kétszer is sikerült megszereznie az Euroliga bronzérmét.A hétvégi Kosárlabda “B" kategória Diákolimpia Országos Döntő fantasztikus hangulatban telt, a verseny legizgalmasabb pillanatairól készült képek megtekinthetők a Diákolimpia közösségi médiaoldalán (https://www.facebook.com/diakolimpia/).