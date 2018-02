Palotai Károlyt gyászolja jóbarátja, Keglovich László

Az 1964-es ETO-ban: fent balról a harmadik Palotai Károly, lent balról az első Keglovich László. Fotó: eto.hu

Keglovich László Sopronban kezdte labdarúgó-pályafutását, majd 18 évesen került Győrbe, ahol másfél évtizeden át meghatározó játékosa lett a Győri Vasas ETO csapatának. Tagja volt az 1963-ban magyar bajnokságot nyert gárdának, háromszoros MNK-győztes, BEK-elődöntős és ezenkívül nemzetközi kupatalálkozókon olyan csapatok ellen szerepelt, mint a Barcelona, a Milan vagy a Fiorentina. 1968-ban szerepelt az olimpiai válogatottban és tagja volt a mexikóvárosi olimpián aranyérmet szerzett csapatnak. Múlt hét vasárnap ünnepelte 78. születésnapját.

– kérdeztük a korábbi olimpiai bajnok labdarúgót.– Köszönöm, viszonylag jól, bár épp most a kórházban vagyok. Egy urológiai beavatkozás miatt kellett befeküdnöm, de már túl vagyok rajta – árulta el Keglovich László.– Szerencsére rengetegen. Nagyon jólesett, hogy sokan gondoltak rám.– Valóban. Karcsival már nem tudtam beszélni... Itt hagyott bennünket. Tudtam, hogy nagyon beteg, mégis váratlanul, fájdalmasan ért a halála. Fantasztikus ember, kiváló sportoló, nagyszerű csapattárs volt. Igazi jóbarát, akivel persze sokszor zrikáltuk is egymást.– Nyúlon volt hétvégi házunk. Kipróbáltuk, milyen szőlősgazdának lenni. Mindegyikünk a saját borát dicsérte, de az igazság az, Karcsinak nem is volt fehérbora, kénytelen volt az enyémet elfogadni.– Gyakori vendégek voltunk az ETO és a Gyirmót stadionjában is. Ezentúl sajnos már egyedül kell meccsre járnom. De menni fogok, legalábbis, amíg tudok.– Ha lesz is, én azt már nem érem meg. Valamit nagyon elszúrtunk az utánpótlás-nevelés terén. Akadnak persze ügyes gyerekek, de a tehetség önmagában nem elég. Hiányzik a szorgalom, az elkötelezettség. Az olyan futballisták, mint például Fehér Miki volt.