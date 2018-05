Ovifoci-fesztivál Győrben

A tizenkilenc esztendeje alakult Győri Ovifoci Klub a hagyományoknak megfelelően most is a centerpályán rendezi meg nevelési évzáró fesztiválját, mely egyben az MLSZ által jegyzett Bozsik intézményi program városi zárórendezvénye lesz.A 2017/2018. tanévben 30 győri óvoda 32 ovifocicsoportjában több mint 550 óvodás kislány és kisfiú látogatta heti rendszerességgel a kisgyermek-egyesület labdás, játékos foglalkozásait. Az apróságok a megnyitót és a közös bemelegítést követően, ezúttal ünnepi sportfelszerelést öltve, nyolc kispályán mérik össze tudásukat, mutatják be az év során tanultakat.A fesztivál fővédnöke Borkai Zsolt , Győr polgármestere, díszvendége pedig Keglovich László, Mexikóváros olimpiai bajnok labdarúgója, az ETO FC legendája.