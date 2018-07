Ötven év a soproni torna élén

A köztiszteletben álló sportember idén azonban dupla jubileumot ünnepelhet: a pedagógus a Soproni Tornaklub elnökeként öt évtizede szolgálja szeretett sportágát.Tanári pályájának kiválasztásánál nagy hatással volt rá a Széchenyi István Gimnázium testnevelője, Krasznai Ferenc, s az egyetem befejezését követően oktatói munkásságát a Petőfi Sándor Általános Iskolában kezdte, majd a szakképző centrumban folytatta.

A siketek és nagyothallók oktatásában töltött nyolc évet tartom tanári pályám legszebb és legtartalmasabb éveinek"

Farkas Péter öt évtizede a Soproni Tornaklub elnöke. Fotó: Magasi

– árulta el a jubiláló soproni sportvezető, aki Rákóczi József városi sportfelügyelő hívó szavára került a sportfelügyeletre, ahol – egészen a nyugdíjba vonulásáig – több évtizedet dolgozott szakmai főelőadóként.Fiatal éveiben szinte minden sportágban versenyszerűen sportolt: súlyt lökött, kosarazott, síelt, jégkorongozott, futott, triatlonozott és tornázott. Ötven éve, 1968-ban lett a Soproni Tornaklub elnöke. A sportág soproni ikonjának, Székely Zoltánnak az örökségét képviseli, s viszi tovább. Edzőként több ismert és elismert sportolót nevelt, az első válogatott versenyzői az egyesület jelenlegi vezetőedzője, Fleck Szilvia, valamint a gerendán és talajon is többszörös magyar bajnok Zsirai Adrienn voltak, utóbbi napjainkban gyermekorvosként dolgozik a szombathelyi Markusovszky-kórházban. Hét évig az osztrák válogatott edzője is volt – ebből az időszakból nekünk, magyaroknak nem lehetnek jó emlékeink, mivel az osztrákok Európa-bajnokságon kétszer is megverték a magyar válogatottat. Jelenleg is edzősködik, ahogy azt elmondta, élete kiteljesedett, amit nem kapott meg versenyzőként, azt megkapta edzőként.

Mindenem a sport, nem is tudnám elképzelni a napjaimat enélkül"

– tette hozzá a 2004-ben „Sopron sportjáért" kitüntetett tanár és sportvezető.