Öttusa Eb - Bronzérmes a Kovács, Demeter páros vegyesváltóban, Magyarország 2. az éremtáblán

ARANY EZÜST BRONZ

Franciaország 5 - 1

Magyarország 1 2 2

Fehéroroszország 1 - -

Írország - 2 -

Nagy-Britannia - 1 1

Németország - 1 -

Olaszország - 1 -

Lettország - - 1

Oroszország - - 1

Ukrajna - - 1

Bronzérmet nyert a Kovács Sarolta, Demeter Bence páros vegyesváltóban a székesfehérvári öttusa Európa-bajnokság zárónapján.Tíz kettős küzdött az érmekért hétfőn, köztük a világkupában ebben a számban már többször is győztes magyar duó. A székesfehérváriként ténylegesen hazai környezetben versenyző magyarok a várakozásnak megfelelően jól kezdtek, a 2x100 méteres úszást a második legjobb idővel, 1:57.21 perccel teljesítették, de csak minimális, egy pontnyi különbséggel szorultak az oroszok mögé, igaz, a litvánok és a franciák is ugyanannyit szereztek, mint ők.Vívásban 21 győzelmet arattak és 15 vereséget szenvedtek, ezzel az oroszokkal holtversenyben harmadikként zárták ezt a számot, és összetettben is ezen a helyen álltak. A 27/9-cel élen végző franciák - az egyéni győztes Marie Oteiza és Valentin Prades - ugyanakkor 35 ponttal többet hoztak össze, ami azért nagy előny, mert a verseny végén, a kombinált számban az adott pontelőny ugyanannyi másodperc különbségnek felel meg a rajtnál.Lovaglásban Kovács hibátlanul ment végig a pályán, Demeter lova viszont az 1-es, a 2-es és a 4-es akadályt lehúzta és ehhez jött még időtúllépés is. Így a magyar kettős a maximális 300-ból 268 pontot szerzett, amivel hetedik lett ebben a szakaszban.A kombinált számot - melyben mindkét váltótag 2x800 métert futott és kétszer lőtt - negyedikként kezdte meg a franciák, az olaszok és az oroszok mögött. Az élen állók a több mint 40 másodperces előnyük miatt befoghatatlannak tűntek, a másik két párossal azonban éles versenyre volt kilátás. Közülük azonban csak az oroszokkal alakult ki küzdelem, mert a pontosabban célzó olaszok messze elfutottak. Kovács menet közben leelőzte Ljudmila Tyebekinát, a váltásnál viszont már megint az orosz volt előrébb, majd Demeter is Kirill Beljakov elé tudott kerülni, de ő a hajrát is jól bírta, így meglett a bronzérem."Mindketten fáradtan vágtunk neki a mai versenynek. Jó csapatot alkottunk, kisegítettük egymást, mert hol az egyikünknek ment jobban, hol a másikunknak" - mondta az MTI-nek Kovács, aki szerint a franciák kiemelkedtek a mezőnyből, de a második hely meg lehetett volna. - "Ezüstéremmel boldogabb lennék, de így sem lehetünk elégedetlenek" - tette ugyanakkor hozzá.Egyetértett vele Demeter azzal kapcsolatban, hogy a francia kettőst ezúttal nem volt esély legyőzni, a második hely viszont összejöhetett volna, ha nincsenek a hibák."A vívás nekem döcögősen indult, de a második felére magamra találtam, Sacinak kevésbé ment. Lovaglásban ő volt hibátlan, én viszont három akadályt vertem" - idézte fel a történteket, majd a kombinált szám végére utalva azt mondta: "éreztem, hogy van még bennem erő, így a hajrára hagytam a döntést".A magyarok egy arannyal, valamint két-két ezüsttel és bronzzal a franciák mögött a második helyen végeztek a székesfehérvári öttusa Európa-bajnokság éremtáblázatán.Győzött a Kovács Sarolta, Alekszejev Tamara, Földházi Zsófia összeállítású csapat, második lett Marosi Ádám, illetve a Marosi, Demeter Bence, Regős Gergely trió, és harmadikként zárt Kovács a hagyományos versenyben. Ugyancsak bronzot nyert Kovács és Demeter a vegyesváltóban.