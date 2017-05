Öttevényi pár nagy találkozása Nadallal Mallorcán - közös fotó is készült Rafával

ide kattintva olvashatják el! Előzetesünket a 2017-es Roland Garrosrólolvashatják el!

A Nadal tenyeres



A tenisz történetének egyik "legfélelmetesebb fegyvere" az a tenyeres pörgetés, amit az öttevényi pár élőben láthatott. Nadal balkezes pörgetési 50-80 centiméterrel (!) pattannak magasabbra, mint riválisai ütései. Mérések kimutatták, hogy Nadal tenyereseinek több mint fele 3000 fordulat/perc környékén pörög, nem egyszer elérve a 3500 fordulat/percet.

"Mindig szerettem a teniszt, de 10 éve kifejezetten Nadal miatt kezdtem el követni a profi versenyeket a tévében. Amellett, hogy tisztelem Federer és a többi klasszis játékát és eredményeit, nekem mindig Rafa marad az elsőszámú kedvenc. Amikor a párommal elutaztunk Mallorcára, terveztük, hogy megnézzük a tavaly átadott Nadal Sportakadémiát. Azt azonban nem gondoltuk, hogy közös képet is lesz szerencsénk kérni Rafától" - kezdte Fehérvári Jácint.A spanyol sztár szurkolói között nyílt titok, hogy Manacorban jó esély van "elcsípni" Nadalt. A salakkirály rendkívül családcentrikus, amikor teheti, a versenyek között hazautazik barátnőjéhez és szüleihez. Többször nyilatkozta, hogy a legjobban Mallorca szigetén érzi magát. "Múlt hétfőn mentünk el először a Sportakadémiára, ami nyitott, bárki által látogatható. Nem terveztünk hosszabb időtöltést itt - egy világítótornyot szerettünk volna aznap megnézni -, amikor feltűnt Rafa. Egyedül volt, megszólítottuk angolul, hogy szeretnénk vele egy közös képet. Udvariasan azt mondta, hogy pár pillanat alatt végez egy üzenettel a telefonján és utána szívesen rendelkezésre áll. Senki nem volt a közelben, így hármas kép nem készült" - hallottuk Bodor Renátától.Az öttevényi pár szerdán visszatért Nadal főhadiszállására: teniszezni is akarták látni kedvencüket. "Nem kell jegyet venni, ha valaki megnézné Nadalt teniszezni. Van egy központi pálya, ahol szép számmal akadnak ülőhelyek. Ha otthon van Rafa, mindig ezen a pályán edz, hogy az érdeklődők ülve élvezhessék a tréninget. Ekkor is mázlink volt, a korábbi világelső Carlos Moyával gyakorolt Nadal. 15-20 percig lazán ütöttek, majd Nadal edző nagybátyja, Toni intett nekik. Röviden beszéltek, majd ettől kezdve Rafa sokkal erősebben meghúzta a labdákat, úgy pörögtek a tenyeresei, ahogy a tévében szoktak. Körülbelül másfél órán át tartott az edzés. Miután véget ért, 25-30 szurkoló kért fotót, autogramot Rafától. Egy teniszlabdát mi is aláírattunk vele, majd Moya is vállalt egy közös képet velünk" - búcsúzott Fehérvári Jácint.