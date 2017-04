Ötezres stadion épül a Melbourne Parkban

Ötezer férőhelyes stadionnal bővül az ausztrál nyílt teniszbajnokság helyszíne, a Melbourne Park.



Victoria állam kincstárnoka, Tim Pallas elmondta, hogy a 271 millió dolláros fejlesztési program részeként megépülő létesítmény munkálatai 2019-ben kezdődnek. A stadion teniszversenyek mellett kosárlabda-mérkőzések megrendezésére is alkalmas lesz, és egyéb sportágak eseményeinek, valamint koncerteknek is otthont adhat.



A fejlesztési programot azért indították el, hogy a jövőben is Melbourne rendezhesse az év első Grand Slam-tornáját, ugyanis a hírek szerint Sydney, Sanghaj és Dubaj is házigazdává szeretne válni.



A versenynek 1905-től Melbourne mellett Sydney, Adelaide, Brisbane, Perth és Új-Zéland is otthont adott, 1988 óta azonban kizárólag a Melbourne Parkban rendezik a mérkőzéseket.