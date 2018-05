Öt megyei csapat a Danone Focikupán - vajon idén is győri győzelem születik?

A Győri ETO FC, az SC Sopron, a Gyirmót SE, a Mosonmagyaróvári TE 1904 és a Csorna SE U12-es csapata is részt vesz a Danone Focikupa a Gyermekekért vasárnapi, regionális elődöntőjén Pécsen, ahol ifj. Dárdai Pállal is találkozhatnak a fiatalok. A tét az országos döntőbe jutás, amelynek győztes csapata jövőre Spanyolországban képviseli hazánkat. A kupát tavaly az ETO FC nyerte meg, ők utaztak ősszel New Jersey-be, a nemzetközi döntőre. Vajon idén megismétlik a bravúrt?

Az idén neves labdarúgók, köztük Dárdai Pál, a Hertha FC edzője, Tőzsér Dániel és Dombi Tibor válogatott labdarúgók mellett Sass Dani műsorvezetővel is találkozhatnak a gyerekek a most induló Danone Focikupa a Gyermekekért labdarúgó tornán, amelynek fővédnöke Nyilasi Tibor. A világ legnagyobb, 10-12 éves gyermekeknek szóló focikupája nemcsak a sport és a foci szeretetére, de az egészséges táplálkozásra is neveli a fiatalokat. A torna hazai fordulóiban 4 régió 64 csapata, azaz több mint 800 gyermek labdarúgó versenyez egymással az elsőségért, valamint az „Egészség Bajnoka" címért. A Danone és az MLSZ Grassroots Programja által szervezett esemény keretében 5 városban Családi Egészségnap is várja majd a gyermekeket, a szülőket és a látogatókat, akik az egészséges táplálkozással kapcsolatos kvízeket tölthetnek ki, testtömeg-index számításon vehetnek részt, táplálkozási tanácsokat kaphatnak és ügyességi játékokban mérhetik össze tudásukat.A Danone Focikupa a Gyermekekért (Danone Nations Cup) a világ legnagyobb, immár 18 éves múltra visszatekintő, professzionális gyermek labdarúgó kupája. A közel 30 országban megrendezett eseményen minden évben 2,5 millió gyerek vesz részt. A torna célja, hogy a sporton és a labdarúgáson keresztül egészséges életmódra, valamint kiegyensúlyozott táplálkozásra nevelje a gyerekeket. Ebben itthon, a program stratégiai partnere, a Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége támogatja a kezdeményezést.„A 10-12 éves gyermekek 42%-a mindössze hetente 1-2 alkalommal fogyaszt magas kalciumtartalmú tejet és tejtermékeket, például joghurtot, és akkor is csak a szükséges mennyiség felét" – mondta Gyergyói-Szabó Anita, a Danone külső kommunikációs menedzsere, utalva a focikupában résztvevő több mint 800 gyermek körében végzett tavalyi felmérés legfontosabb eredményére. „Vállalatunknak kiemelt célja, hogy nap mint nap tegyünk a saját és bolygónk egészségéért, ezt fogalmaztuk meg az ’Egy életünk van és egy bolygónk’ küldetésünkben. Hisszük, hogy az egészséges életvitelhez a kiegyensúlyozott táplálkozás elengedhetetlen, melyhez a környezet védelmére is szükség van. Éppen ezért, az idei eseményen nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy a gyermekeket és a meccsekre kilátogató családokat egészséges táplálkozásra oktassuk és neveljük" – tette hozzá.A Danone Focikupa a Gyermekekért torna regionális fordulóit az idén június 3-án Szegeden és Pécsett, június 9-én Miskolcon és Debrecenben, az országos döntőt pedig június 17-én Budapesten tartják. A mérkőzésekre és az azokhoz kapcsolódó Családi Egészségnapra a Nagycsaládosok Országos Egyesületének helyi tagszervezeteit is meghívta a Danone. Az eseményekre kilátogató nagycsaládoknak és a pályákon játszó gyermekek szüleinek és családtagjainak az Egészségnap keretében lehetőségük nyílik táplálkozással kapcsolatos kvízek kitöltésére és testtömegindex-számításra, de kaphatnak táplálkozási tanácsokat is, valamint ügyességi játékokban vehetnek részt.A Danone Focikupa a Gyermekekért tornát nemcsak az Emberi Erőforrások Minisztériuma, valamint Miskolc, Debrecen, Szeged és Pécs városok önkormányzatai támogatják minden évben, de híres labdarúgók is. Magyarországon az esemény fővédnöke immár harmadik éve Nyilasi Tibor, az MLSZ elnökségi tagja, tiszteletbeli nagykövete pedig az idén Sass Dani, gasztroarc, műsorvezető. A kupa nemzetközi nagykövete pedig már több mint 10 éve Zinédine Zidane, a Real Madrid legendás edzője. A gyerekek a torna regionális döntőin olyan hírességekkel is találkozhatnak, mint Dárdai Pál, a Hertha FC edzője, Vajda Attila olimpiai bajnok kenus, Tőzsér Dániel, Dombi Tibor, válogatott labdarúgók, Szatmári Csaba, a DVSC, valamint Salamon József és Veréb György, a DVTK labdarúgói.„Nagyon örülök annak, hogy ez az esemény egyszerre épít a sport, a megfelelő táplálkozás és a család fontosságára. Mindhárom szükséges ugyanis ahhoz, hogy a gyermekek egészséges felnőttekké váljanak" – mondta Sass Dani, a VIASAT3 Ide süss! című gasztroreality-jének műsorvezetője. „A nem sportoló 12 év alatti gyermekek az elhízás tekintetében veszélyeztetett korosztályt jelentenek, ezért mind őket, mind szüleiket meg kell tanítani az egészséges és kiegyensúlyozott táplálkozás alapjaira, amelynek ez, a Családi Egészségnappal összevont sportrendezvény kiváló terepe" – tette hozzá a Danone Focikupa a Gyermekekért nagykövete.Az idei Danone Focikupa a Gyermekekért torna különleges eleme, hogy regionális fordulókon és az országos döntőn a legjobb kapus, a legjobb középpályás, a legjobb csatár mellett külön elismerést, az Egészség Bajnoka díjat veheti majd át az a gyermek, aki a táplálkozási felmérésben a legjobban szerepelt. Az országos döntő tétje pedig nem más, mint az, hogy melyik csapat képviselheti Magyarországot 2019-ben Spanyolországban, a közel 30 ország részvételével megrendezésre kerülő nemzetközi döntőben.