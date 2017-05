Öt év után emelheti magasba ismét a kupát a Real Madrid

Primera División, 38. (utolsó) forduló:



péntek:

Granada-Espanyol 20.45



szombat:

Sporting Gijon-Real Betis 17.00

Deportivo La Coruna-Las Palmas 19.00

Leganes-Alaves 19.00

Sevilla-Osasuna 21.00



vasárnap:

Atlético Madrid-Athletic Bilbao 16.45

Celta Vigo-Real Sociedad 16.45

Valencia-Villarreal 16.45

FC Barcelona-Eibar 20.00

Málaga-Real Madrid 20.00



A tabella:



1. Real Madrid 37 104-41 90 pont

2. Barcelona 37 112-35 87

3. Atlético Madrid 37 67-26 75

4. Sevilla 37 64-49 69

5. Villarreal 37 53-32 64

6. Athletic Bilbao 37 52-40 63

7. Real Sociedad 37 57-51 63

8. Eibar 37 54-47 54

9. Alavés 37 40-42 54

10. Espanyol 37 47-49 53

11. Málaga 37 49-53 46

12. FC Valencia 37 55-62 46

13. Celta Vigo 37 51-67 44

14. Las Palmas 37 53-71 39

15. Real Betis 37 39-62 38

16. Leganés 37 35-54 34

17. Deportivo La Coruna 37 40-61 33

18. Sporting Gijón 37 40-70 30 - már kiesett

19. Osasuna 37 40-89 22 - már kiesett

20. Granada 37 29-80 20 - már kiesett

Öt év után ismét megnyerheti a Real Madrid a spanyol labdarúgó-bajnokságot, amihez nem kell mást tennie, mint a pénteken rajtoló zárófordulóban vasárnap pontot szerezni a 11. helyen álló Málaga otthonában.Ugyanakkor vereséggel is bajnok lehet a fővárosi csapat, ebben az esetben azonban a Barcelona pontvesztésére is szüksége lesz.A Bajnokok Ligája-címvédő és ott idén is döntős madridiak a Celta Vigo elleni, szerda esti győzelmükkel 90 ponttal állnak a Primera División tabellájának élén, legnagyobb riválisuknak, a kétszeres címvédő FC Barcelonának 87 pontja van a második helyen. A katalánok - ugyancsak vasárnap este 20 órakor - az Eibart fogadják.A Málaga az előző négy meccsét megnyerte otthon, de nagy meglepetés lenne, ha a Real nem tudna legalább egy döntetlent elérni a La Rosaleda Stadionban. Ugyanígy váratlan lenne a Barcelona pontvesztése a nyolcadik helyen álló Eibar ellen. Amennyiben a fővárosiak mégis kikapnának, a katalánok pedig győznének, s pontazonosság alakulna ki a két sztárcsapat között, akkor a Barcelona lenne a győztes, mert az egymás elleni összevetésben jobb a madridiaknál (hazai 1-1 és idegenbeli 3-2).Miután a BL-helyek már elkeltek, s az is biztossá vált, hogy a Gijón, az Osasuna és a Granada búcsúzik az élvonaltól, a bajnoki cím mellett az Európa Liga-indulókról dönt még az utolsó forduló.A Villarreal, az Athletic Bilbao és a Real Sociedad küzd a főtáblás, illetve selejtezős helyért.