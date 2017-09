Öt dolog, ami 36 évesen a csúcson tartja Roger Federert

Munkatársunk helyszíni tudósítása

Két világsztár Prága óvárosában, a Morva folyó partján - fotók: Laver Kupa

Szerda, 17 óra elmúlt. A Közép-Európa legnagyobb arénájának, a prágai O2-nek a sajtószobájában újságírók másfél órája várják, hogy nézhessék Federer edzését. Nem biztos semmi, de akcentus alapján egy amerikai hölgy azzal biztat bennünket: van esély. Fél hat után jön a hír: 20 percet kapunk. Az újságíró kollégák emelkednek a székekről, senki nem fejezi be a mondatot, amit elkezdett. A svájci légiesen könnyed teniszét alig pár perc után láb között, majd hát mögül ütött labdával variálta. Berdcyh bombaerős alapütéseit játszi könnyedséggel hatástalanította. A végén bemutatott egy Sampras-féle zsákoló-lecsapást, majd a terem csúcsáról hulló labdát tett át a hálón leheletfinom fonákröptével. A rövid keresztütés után a mögötte álló Björn Borg mosolyogva rázta a fejét. Federer tenisze energiatakarékosabb, mint Nadalé, a közvélekedéssel ellentétben azonban szó nincs arról, hogy a svájcinak "csak" az ütőjét kell a pályára tenni. Nézzük, kivételes tehetsége mellett minek köszönhetően varázsol még mindig a pályán.19 éve tartó profi karrierje során három generációval találkozott. Amikor feltűnt a színen, Sampras és Agassi utolsó virágzását élte. A természetes előrelépés része volt, hogy tinédzserként a fonákja és a kondíciója sokat javult. Roger a kortársait rövid időn belül maga mögött hagyta. Ha valaki megnézi a YouTube-on a 10-12 évvel ezelőtti mérkőzéseit és az idei wimbledoni díszelőadást, ég és föld a különbség. Bármennyire virtuóz volt egy évtizede is, az a játék biztos alapütéseken alapult. Napjainkban a sikereket a kockázatvállalás és az agresszív támadószellem eredményezi.A sportolók többsége szereti a bevált sémákat. Nehezen változtatnak azon, ami korábban remekül működött. Az emberek többségére is jellemző, hogy munkájuk során ódzkodnak az ismeretlen kihívásoktól. Federer az élő példa arra, hogy a fejlődést mindig a változás hozza. Amikor feltűnt a Nadal-Djokovics-Murray-féle hármas, a svájci tudatosan váltott. Érezte, hogy 5-6 évvel fiatalabb kihívóival csak akkor tarthatja a lépést, ha többet kockáztat, dinamikusabb teniszt játszik. A folyamat része volt több edzőváltás és nagyobb fejű ütők csatasorba állítása.A sporttörténelemben kevés olyan atléta volt, aki annyira sikeresen tudta regenerálni a szervezetet, mint Federer. A svájcit közel két évtizedes pályafutása alatt megkímélték a sérülések. Sokatmondó, hogy tavaly év elején nem a pályán szenvedett porcleválást térdében, hanem amikor a kisfiait fürdette otthon. A sérülések elkerülését nem csupán technikai képzettségének köszönheti, hanem annak, hogy akár 1-2 hónapra képes kiszállni a versenyek körforgásából. A gyermekei születésnapja, a házassági évfordulója, a nyári vakáció, az év vége szent és sérthetetlen számára. A családi ünnepekkel szerencséje is van, hisz ha az ikerpárok Wimbledon idején születtek volna, nehezebb lenne nemet mondani. Az említett hetekben messziről elkerüli a teniszpályát. Az okos időbeosztás azt szolgálja, hogyha eljön a nagy tornák ideje, az "öreg" Federer huszonéves teniszezőkhöz hasonlóan legyen motivált.

Rafa és Roger, riválisok és barátok - fotó: Laver Kupa

Mit csinál Federer, amikor hetekig nem vesz ütőt a kezébe? Egyre szerteágazóbb üzleti érdekeltségeivel foglalkozik. Évekkel ezelőtt állapította saját menedzserirodáját, ügyfelei között olyan játékostársak vannak, akikkel pályán kívül remek kapcsolatot ápol. A teniszezők közül ide tartozik az argentín Juan Martín Del Potro – aki pár hete a US Openen legyőzte őt –, vagy a bolgár Grigor Dimitrov. Szponzorai globális világmárkák, a pipás sportszercég, a leghíresebb német autómárka, exkluzív óragyártó. Amellett, hogy idén megnyerte az Ausztrál Opent és Wimbledont, háromból háromszor legyőzte Nadalt, Federer cége életre hívta és szervezte a Laver Kupát. Az ő ötlete volt, hogy Borg és McEnroe legyen az európai és a világválogatott két kapitánya. Majd személyesen győzte meg a legendás elődöket, hogy porolják le tenisztáskájukat.Járjon bármennyire pályafutása utolsó szakaszában, Roger Federer számára egyelőre a teniszpálya az "iroda", ahova dolgozni jár. A munkát azonban színesíteni kell új erőpróbákkal. Azért, hogy az ember ne unja meg a fő kötelességét és ne kattogjon állandóan az agya kizárólag egyetlen teendőn.Connors utálta Lendl, Lendl ki nem állhatta McEnroe-t, Connors és McEnroe pedig többször majdnem összeverekedett egymással a pályán. Sampras és Agassi eljutott arra a szintre, hogy legalább nem balhéztak a kamerák előtt. Ettől függetlenül kicsit se szívlelték egymást.A svájci klasszis úriemberként viselkedik a versenyeken, nem akarja megsemmisíteni az ellenfeleit. Játszik, nyer és közben mosolyog. A játékostársakhoz gyakran akad-akad jó szava, hiába övé a tenisztrón, nem hord koronát a fején. Nadallal vívott párharca az egymás iránti tiszteleten és az üzleti érzéken alapszik. Federer 2006-ban elfogadta a spanyol meghívását Mallorcára, hajóztak a tengeren, majd bemutatómérkőzést játszottak. Utóbbiból több követte egymást jótékonysági célokból. Amikor tavaly ősszel Rafa megnyitotta a teniszakadémiáját a szülőszigetén, a díszvendég újra Roger volt. A Laver Kupán való részvételre Nadalt sem kellett sokat csábítani. Ketten rájöttek arra, hogy bárhol tűnjenek fel együtt a világon, pénzeszsákok jelzik az útjukat. Ha találkoznak egy nagy döntőben, nem kérdés, hogy le akarják győzni egymást. Ám ha véget ért a csata, ellenségeskedés helyett a "munkahelyi" összetartás kerül előtérbe.

Kivel beszélhetnek az újságírók a Laver Kupán? Elméletileg Rogerrel és Rafával is, de a két világsztárhoz óriási szerencse kell. Csütörtökön Borg, Kyrgios, Shapovalov került szóba csoportos beszélgetésre. A svéd legenda lemondta, Shapovalov a sajtósokon keresztül "kérte", hogy ne kérdezzék arról a "balesetről", amikor dühében majdnem kiütötte egy bíró szemét labdával. Nem a legszimpatikusabb hozzáállás. Nick Kyrgiosra megérte fél órán át várni. Az ausztrál fenegyereket hosszasan lehetett faggatni. Szerinte nem lesz több Federer-Nadal párharc. Nem kerülte meg azt a pikáns felvetést sem, hogy ezen a héten az a John McEnroe a "főnöke", aki több interjúban bírálta a hozzáállását a teniszhez. "Johnnak sok mindenről véleménye van, szeret ezekről nyilatkozni, de tudom, hogy nem gondol mindent komolyan, amit az újságíróknak mond"- mondta Kyrgios.

Jon Wertheim sportújságíró szerint Federer tájékozottsága és új iránti fogékonysága lenyűgöző. Roger szeret újságokat olvasni. Négy nyelvet folyékonyan beszél. Az afrikai gyerekeket támogató alapítványa oktatási célokat finanszíroz, a felemelkedés útját a tanulásban látja.Végezetül, példa Federer nyitottságára. Az Oscar-díjas Alejandro González Iñárritu rendezte pipás reklámfilmben rövid, ám annál zseniálisabb jelenetet vállalt. Itt ugyan Wayne Rooney a forgatókönyv szerint lealázta pingpongban, ám Roger elmondhatja magáról: Iñárritu nem csak Leonardo DiCaprióból hozta ki a maximumot "A visszatérőben", hanem belőle is.