Oroszországi labdarúgó-vb és amit a résztvevőkről tudni kell: C csoport

A C csoport programja:

Június 16. 12:00, Kazany: Franciaország–Ausztrália

Június 16. 18:00, Szaranszk: Peru–Dánia

Június 21. 14:00, Szamara: Dánia–Ausztrália

Június 21. 17:00, Jekatyerinburg: Franciaország–Peru

Június 26. 16:00, Moszkva. Dánia–Franciaország

Június 26. 16:00, Szocsi: Ausztrália–Peru

Franciaország

Les Bleus (A kékek), Les Tricolores (A háromszínűek)

Ausztrália

Socceroos (szójáték a csak Ausztráliában élő kenguru angol nevével: kangaroo)

Peru

Dánia

Didier Deschamps (francia) - kinevezés: 2012. júliusHugo LlorisFranciaország egyike volt annak a négy európai országnak, amely részt vett a legelső labdarúgó-világbajnokságon 1930-ban és egyike annak a nyolc nemzetnek, amelynek sikerült elhódítania a világbajnoki trófeát. A 2012-es lengyel-ukrán Eb-n és a 2014-es brazíliai vb-n is egyaránt a negyeddöntőig jutottak, a 2016-os Eb-n Portugáliától kaptak ki a döntőben 1-0-ra.Bert van Marwijk (holland) - kinevezés: 2018. januárMile JedinakAz ausztrál nemzeti csapat először 1922-ben lépett a pályára egy új-zélandi túrán, melynek során két vereséget szenvedett. A csapat legnagyobb győzelme világrekord: 2001. április 11-én 31–0-ra verték Amerikai Szamoát. Világbajnokságon háromszor vettek részt, legnagyobb sikerüket a 2006-os nyolcaddöntős eredményükkel érték el. Ausztrália tradicionálisan Óceánia egyik legerősebb csapata. A régió kétévente rendezett OFC Nemzetek Kupája viadalát négyszer nyerték meg (1980, 1996, 2000, 2004).Ricardo Gareca (argentin) - kinevezés: 2015. februárPaolo GuerreroPeru eddigi története során négy alkalommal szerepelt világbajnokságon (1930, 1970, 1978, 1982), ahol a legjobb eredményük egy 7. hely. Annál sikeresebbek voltak a Copa Américakon ugyanis, kétszeres Copa América győztesnek mondhatják magukat (1939, 1975). A 2000-es CONCACAF-aranykupán pedig meghívottként vettek részt, ahol bronzérmet szereztek. Mindemellett két alkalommal szerepeltek még a nyári olimpiai játékokon is (1936, 1960).Age Hareide (norvég) - kinevezés: 2016. márciusSimon KjaerA dán válogatott első sikereit az 1908-as és 1912-es olimpián érte el, amikor egyaránt ezüstérmet szerzett és 1914 áprilisától egészen 1920 áprilisáig vezette a világranglistát. Az 1948. évi nyári olimpiai játékokon bronz, míg az 1960-as római ötkarikás játékokon ismét az ezüstérmes pozícióban végeztek. A válogatott történetének eddigi legnagyobb sikere az 1992-ben megnyert Európa-bajnokság. Később az 1995-ös konföderációs kupát is megnyerték. A legjobb világbajnoki szereplésük pedig az 1998-as világbajnokságon volt, ahol a negyeddöntőben estek ki a későbbi ezüstérmes Brazíliával szemben. A negyeddöntőig jutottak 2002-ben, 2006-ban ki se jutottak a vb-re, ahogy 2014.ben sem. A kettő között 2010-ben a csoportkörig jutottak.