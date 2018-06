Orosz sportlap: megmutatták nekünk, hogy kik is vagyunk

"A mieink nehezen alkalmazkodnak az európai futball sebességéhez" - írta az újság, rámutatva, hogy miközben a hazai együttesben nincs légiós játékos, addig az uruguayi kezdőcsapatból három ember kivételével mindenki Európa öt legmagasabb szintű bajnokságában szerepel."Két csoportforduló után Oroszország válogatottja vezetett a pályán lefutott távolság tekintetében. A fizikai felkészültséggel kapcsolatban nem merül fel kérdés. Ugyanakkor vannak kérdések a döntések sebességével és a helyzetekre való reagálással kapcsolatban" - áll a cikkben.A Moszkovszkij Komszomolec című bulvárlap szerint ugyan a szbrornaja - három kulcsjátékosa nélkül - sápatag játékot mutatott be hétfőn Szamarában, de Sztanyiszlav Csercseszov szövetségi kapitány így is teljesítette a minimális célkitűzést, s továbbjutott a csapattal a csoportkörből.A Szport-Ekszpressz szaklap kommentátora csalódottságának adott hangot az eredmény miatt, ugyanakkor dicsérte, hogy az egész orosz válogatott - edzőstől, játékosostól, sőt, nézőstől - hisztéria nélkül, méltósággal fogadta az Uruguaytól elszenvedett vereséget. A lap úgy véli, hogy a házigazda együttes képes lehet a "csodára", vagyis Spanyolország legyőzésére a nyolcaddöntőben, mert nem jellemző rá sem a pesszimizmus, sem a tehetség hiánya, sem a közömbösség, sem pedig a botrány."Igen, veszíthetnek. Egyénileg gyengébbek. De harc nélkül nem fogják megadni magukat" - írta az újság.A Kommerszant című gazdasági lap a második helyes továbbjutás előnyeit latolgatva arról ír, hogy az orosz válogatott így egy nappal tovább pihenhet és a 16 között nem Szocsiban, hanem a 80 ezres moszkvai Luzsnyiki Stadionban fog pályára lépni, "őrült támogatás" mellett. A cikkíró azon is morfondírozott, hogy ha más lett volna a csoportmérkőzések időrendje, a közönség könnyebben fogadta volna, hogy a hazai csapat kikapott az A csoport favoritjától, a továbbiakban pedig azt ünnepelte volna, hogy küzdőszellemét erősítve, két riválist "szétzúzva" jutott tovább a kiseséses szakaszba.Az orosz külügyminisztérium egyébként hétfőn éjjel cáfolatot adott a hivatalos szaúdi Sada portál egy közlésére, amely egy meg nem nevezett német televízióra hivatkozva azt állította, hogy az oroszok a titkosszolgálataik által mesterien álcázott doppingolásnak köszönhetően verték meg az arab ország válogatottját. A tárca emlékeztetett rá, hogy a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) május 22-én bizonyíték hiányában lezárta az ajzószer-vizsgálatot az orosz válogatott minden tagja ellen, amivel a Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség (WADA) is egyetértett.