Óriási magyar siker! Szabó Dávid világbajnok lett a Spartan Race Trifectán

Szabó Dávid a dobogón.

Szabó Dávid

A Spartan Race Trifecta egy olyan kétnapos viadal, amelyen három távon rendeznek versenyt. Szabó Dávid a sprint (5+km) és a szuper (13+ km) távok után a beast (20+ km) kategóriában is győzni tudott, ezzel megszerezte Magyarország első Spartan Race Trifecta világbajnoki címét.Az Extreme Trail Hungary Sportegyesület alapító tagjai elmondták, hatalmas büszkeség ez számunkra. „Korábban volt már kontinensbajnokunk, és most Szabó jóvoltából Európa- és világbajnokot is ünnepelhetünk." – nyilatkozták.Rozina Tamás, a Magyar Terepakadályfutó és Akadálysport Szövetség alelnöke kiemelte: ez a kimagasló eredmény sokat lendíthet itthon a sportágon.„Örömmel tölt el az, hogy vannak olyan egyesületek, amelyek fontosnak tartják a tehetséggondozást. Az ilyen programoknak köszönhető az, hogy Szabó Dávidhoz hasonló sportemberek tudnak indulni a nagy nemzetközi versenyeken." – fogalmazott Rozina Tamás.