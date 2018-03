Orbán Viktor köszönetet mondott Görbicz Anitának

OEmbed tartalom: https://www.facebook.com/orbanviktor/posts/10156062020361093

"Mindent köszönünk, Anita // Thank You for everything, Anita!" - írta közösségi oldalán a kormányfő.Görbicz Anita 2002 és 2017 között 233 mérkőzésen lépett pályára nemzeti színekben és 1111 gólt lőtt, világbajnoki ezüst- és bronzérmes, kétszeres Európa-bajnoki bronzérmes. A Magyar Kézilabda Szövetség (MKSZ) visszavonultatta a női válogatott 13-as mezszámát, amelyben Görbicz Anita szerepelt.Görbicz Anita klubjában, a Győri Audi ETO-ban folytatja pályafutását.